Arnaud Montebourg prêt à se sacrifier pour «rassembler la gauche»

«Je refuse la fatalité des cinq candidatures de gauche lorsque toutes les autres familles politiques sont quasiment réunifiées derrière la leur. Pour y contribuer, je suis prêt à offrir ma candidature à un projet commun et à un candidat commun. J’invite mes concurrents et camarades à faire de même. Nous pouvons trouver ensemble le chemin du rassemblement qui répondra à l’attente du peuple de gauche.»

Voici peut-être quelques motifs qui l'ont poussé à appeler à un rassemblement des candidats de la gauche pour l’élection présidentielle . Il s'est dit prêt à «offrir» sa candidature «à un projet commun et à un candidat commun».

Arnaud Montebourg n'est pas en bonne posture dans la course à la présidentielle: des sondages qui ne décollent pas, entre 1% et 3% d'intention de vote, une campagne difficile avec des tensions au sein de son équipe.

