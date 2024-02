Les présidents Obama, Biden, Trump ou encore Lincoln ont été classés par de prestigieux historiens américains. Verdict? images: getty, montage: watson

Qui a été le pire président des Etats-Unis? Le classement vient de sortir

De George Washington à Joe Biden, l'American Political Science Association a publié une gargantuesque enquête sur la «grandeur présidentielle». Plus crûment: des experts ont classé les 45 présidents de l'histoire des Etats-Unis. Verdict? Disons que la dernière place va moins vous étonner que la dixième.

C'est le hit-parade le moins glamour de la planète. Il permet néanmoins d'envisager, le temps d'une étude très sérieuse, les patrons successifs de la plus grande puissance mondiale comme de vulgaires prétendants au concours de Mister Univers. Comme en 2015 et en 2018, l'American Political Science Association a fouillé dans le bilan des 45 présidents des Etats-Unis pour en tirer un classement qui offre quelques surprises. (Oui, Joe Biden est bien le 46ᵉ président, mais Grover Cleveland étant le seul à avoir été élu pour deux mandats non consécutifs, on n'allait pas le compter à double).

Comme dans toute étude, d'autant plus lorsque des experts s'amusent à donner des notes comme à l'Eurovision, ce classement est à prendre avec quelques pincettes. Pour deux raisons majeures: non seulement un expert, aussi rigoureux soit-il, ne peut faire abstraction de ses accointances personnelles, mais nous avons surtout une fâcheuse tendance à moins facilement oublier les bourdes des présidents récents (et vivants).

Ceci étant dit, la méthodologie de cette puissante association va bien plus loin qu'un bête griffonnage sur un coin de table. Sans dérouler une biographie ronflante, sachez simplement que l'APSA est la plus dense réunion d'historiens, dans le domaine de la politique présidentielle. Du 15 novembre au 31 décembre 2023, pas moins de 525 membres et anciens membres de l'association ont été mitraillés de questions, afin de dresser le tableau le plus représentatif des locataires de la Maison-Blanche.

Trio de tête? Ça ne bouge pas

L'éternel vainqueur, assassiné en avril 1865 à l'âge de 56 ans, est l'homme de l'abolition de l'esclavage, son élection déclenchera la guerre de Sécession et il sera le tout premier président sous les couleurs républicaines. Oui, Abraham Lincoln. Theodore Roosevelt (prix Nobel de la paix, etc...) et George Washington (esclavagiste, premier président de l'histoire américaine, etc...) le talonnent une nouvelle fois de près. Rien de bien surprenant. Surtout, rien qui ne permette de faire apparaître le moindre esclandre parmi les observateurs. Contrairement à Clinton, Obama, Biden, Trump ou encore les Bush, autrement dit les plus récents.

Le président George Washington, avec sa couverture, ses rideaux, son fauteuil et ses joues rouges. Image: Corbis Historical

Si l'on prend le cas de Barack Obama, que les ultraconservateurs accusent toujours d'être le «président secret» (derrière la «marionnette» Joe Biden), il y a autant d'observateurs qui le considèrent trop bien et trop mal placé, avec sa 7e position. Le démocrate, élu une première fois en 2008, a gagné neuf places depuis la même étude publiée en 2015. Autrement dit, deux ans avant la fin de son deuxième mandat. Le temps est un allié, disait l'autre.

«Barack Obama, à la septième place, c'est une véritable blague. Ces "historiens" portent des lunettes roses. Il s'agit moins d'histoire que d'un cercle vicieux» Un internaute, sur X

L'arrivée tonitruante de Joe Biden

Forcément absent du classement en 2018, l'actuel président des Etats-Unis et candidat à sa réélection fait une entrée remarquée à la 14e position, derrière Woodrow Wilson, mais devant John Adams, Ronald Reagan et Ulysses Grant. Pour l'anecdote, sachez qu'Adams, deuxième président de l'histoire, élu en 1797, fut le tout premier à emménager à la Maison-Blanche, qui fut inaugurée en 1800. Faisant du même coup de Washington la capitale fédérale. (Vous pourrez frimer à l'apéro.)

Est-ce sa gestion de la pandémie, de la guerre contre l'Ukraine ou sa volonté de retaper les infrastructures du pays qui le catapultent directement dans le Top 15? Rien de tout cela. Selon la plupart des historiens interrogés, le fait d'armes le plus notable de Joe Biden a été d'éjecter Donald Trump du Bureau ovale. On ne sait pas si ce détail plaira au nouvel arrivant. Mais comme le rappelle notamment le New York Times, c'est (enfin) une bonne nouvelle pour le démocrate, qui «bénéficie actuellement d'un taux d’approbation inférieur à celui de tous les présidents depuis à Dwight D. Eisenhower».

«Joe Biden a repris un style de leadership présidentiel plus traditionnel et se prépare à garder Washington hors des mains de son prédécesseur cet automne» Justin Vaughn professeur agrégé de sciences politiques à la Coastal Carolina University et Brandon Rottinghaus, professeur de sciences politiques à l'Université de Houston, les deux experts ayant mené l'étude, dans The Los Angeles Times

Le cas Bush

L'étude prend évidemment en compte la couleur politique des historiens interrogés. S'ils sont tous du même avis en ce qui concerne le trio de tête, ça commence à dégénérer à partir de daddy Bush. Et le fossé se creuse définitivement à propos du fiston. Les experts démocrates classe George W. Bush à la 30e position, alors que les républicains le hissent à la 19e place. Le seul président récent à ne pas susciter le moindre remous partisan, curieusement, c'est le centriste Bill Clinton.

Bill Clinton, en 1993, avec «Socks The Cat». Image: Archive Photos

Et Donald Trump dans tout ça? Même s'il doit se ficher éperdument de l'avis d'une bande d'universitaires, ses partisans sont fâchés tout rouges. Et pour cause: le 45e président des Etats-Unis croupit au sous-sol de ce classement fomenté par l'American Political Science Association. Une dernière place qui ne surprend pas les non-MAGA, étant donné que les Américains n'ont toujours pas oublié son attitude en 2020 à l'élection de Biden et l'assaut, quelques semaines plus tard, du Capitole, de ses plus fervents supporters.

Plus surprenant, peut-être, la petite dixième place de JFK. Lui, le plus populaire, le plus hollywoodien, le plus étudié. Même si, selon les historiens qui ont mené l'enquête, «les victoires militaires, la croissance économique, les assassinats et les scandales ont affecté les évaluations des experts sur la performance présidentielle».

Le classement complet 2024