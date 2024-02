Harry subit un nouveau revers judiciaire

Le prince Harry a subi une nouvelle défaite devant la Haute Cour après que sa contestation judiciaire a été rejetée par un juge. watson/getty

La justice britannique a donné tort mercredi au prince Harry, qui contestait l'arrêt de la prise en charge systématique par la police de sa sécurité lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni. Il entend déjà faire appel de cette nouvelle décision.

La Haute Cour de Londres a tranché: la décision de la police de retirer au duc de Sussex sa protection systématique (au frais du contribuable) n'était ni «irrationnelle» ni «injuste», selon le juge en charge e l'affaire.

Une décision «légale et fondée»

Au cas où vous seriez perdu dans les innombrables échéances judiciaires qui ponctuent l'agenda du duc de Sussex, ce volet porte sur la décision des autorités britanniques, en février 2020, d'accorder désormais au prince une protection policière au cas par cas. Une décision que conteste l'équipe judiciaire d'Harry, car elle entraînerait selon eux une «incertitude excessive» pour Harry et les personnes chargées de sa sécurité. Dans sa décision ce mercredi, le juge a estimé que cette stratégie du cas par cas «était, et est, légalement fondée».

Durant les débats - dont une grande partie se sont tenus à huis clos en raison des informations confidentielles qui y ont été évoquées -, l'avocat du ministère de l'Intérieur avait estimé qu'elle se justifiait par le «changement de statut» du duc de Sussex au sein de la famille royale, après son départ aux Etats-Unis.

Quelques minutes après l'annonce de la décision mercredi matin, un porte-parole du duc de Sussex a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait faire appel. «Le duc ne demande pas un traitement préférentiel, mais une application juste et légale des règles», assène le communiqué. Dans l'intervalle, il espère «obtenir justice de la Cour d'appel et ne fait aucun autre commentaire tant que l'affaire est en cours».

Il s'agit de la deuxième défaite en justice pour le prince Harry en ce qui concerne la prise en charge de sa sécurité lorsqu'il se rend au Royaume-Uni. Dans une autre procédure conclue en mai dernier, la justice lui avait refusé le droit de bénéficier d'une protection policière en la payant avec ses fonds personnels. (mbr)