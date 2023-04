Harry anéantit tout espoir de réconciliation avec sa famille

En dévoilant des secrets de famille une poignée de jours avant le couronnement, le duc de Sussex est sûr de ruiner tout espoir de réconciliation. IMAGE: GETTY, MONTAGE: WATSON

Harry vient d'anéantir tout espoir de réconciliation

A quelques jours du couronnement, le prince tire un trait sur sa relation avec sa famille, en les entraînant dans une affaire de «paiement secret». Décryptage d'un drame judiciaire et familial.

31 pages. C'est l'ampleur du témoignage «extraordinaire» du prince Harry, publié ce mardi par la Haute Cour de Londres. Une déclaration jusque-là jamais rendue publique, rédigée dans le cadre de son interminable croisade judiciaire avec plusieurs tabloïds britanniques – dont le Sun et News of the World – pour des allégations de piratage téléphonique.

Pourquoi ça sort maintenant? Si le timing de publication laisse penser à un cadeau empoisonné, à quelques jours du sacre de Charles III, il n'en est rien. Ces documents ont été publiés à l'occasion d'une audience de trois jours, durant laquelle seront dévoilés divers témoignages et éléments de preuves. L'action est intentée par le groupe de presse NGN, afin de s'épargner un procès contre le prince Harry - et de coûteux dédomagemments.

Pour rappel

Pour comprendre cette (longue) saga de piratage, il faut rembobiner. Le premier épisode remonte à 2006, lorsque le correspondant royal du tabloïd News of the World, Clive Goodman, est arrêté et incarcéré pour avoir intercepté illégalement des dizaines de messages privés des membres de la famille royale.

Ce n'est que la pointe de l'iceberg: pirater les téléphones des célébrités est une pratique répandue, si ce n'est encouragée, au sein du média, révèle dans la foulée une enquête du Guardian. Emportée par le scandale, News of the Word disparaît en 2011.

Une croisade solitaire

Parmi les victimes de l'affaire, Harry et William. Les deux frangins ne comptent pas en rester là et se mettent en quête d'une solution juridique en tandem. «Je me souviens d'avoir parlé à mon frère et d'avoir dit quelque chose du genre "ça suffit, je veux obtenir la permission de faire pression, pour une résolution de nos réclamations de piratage téléphonique et des excuses officielles"», écrit le prince dans son témoignage.

«William a été très compréhensif et solidaire et a convenu que nous devions le faire. Il m'a donc suggéré de demander la permission à grand-mère» Harry, dans son témoignage écrit, publié par la Haute Cour.

Mais force est de constater que, pour le prince, les démarches prennent du temps. «Très en colère contre le traitement épouvantable» des journaux à l'égard de sa compagne Meghan et «frustré que rien n'ait été résolu», il décide de faire cavalier seul. En rupture avec la tradition royale, il prend son propre avocat et engage une procédure judiciaire en son nom.

Harry a la hargne. Le prince le plus médiatique de la planète est aussi celui que hait le plus les médias. Il l'a dit et répété: les tabloïds ont tué sa mère, ruiné sa vie, anéanti ses relations avec ses petites amies, ses amis, et, cerise sur le gâteau, entraîné sa famille «dans le chaos». L'heure de la vengeance a sonné.

«Chaque fois que j'ai été en couple, j'ai toujours essayé d'être le meilleur partenaire possible, mais chaque femme a ses limites. Malheureusement, elles ne sont pas seulement en couple avec moi, mais avec toute la presse tabloïd en tant que tiers» Harry, dans son témoignage écrit, publié par la Haute Cour.

L'incursion récurrente des tabloïds dans sa vie privée aurait notamment coûté au prince sa relation avec sa petite amie, Chelsy Davy, avec laquelle il a été 7 ans. Getty Images South America

«L'accord secret»

C'est compter sans une «convocation» au palais de Buckingham, en octobre 2019, alors qu'Harry vient tout juste de lancer sa croisade solitaire contre NGN, le mastodonte médiatique, propriété du milliardaire Rupert Murdoch.

«J'ai été convoqué au palais de Buckingham et on m'a spécifiquement demandé d'abandonner les actions en justice, car elles ont un "effet sur toute la famille". C'était une demande directe de mon père» Harry, dans son témoignage écrit, publié par la Haute Cour.

Raison à cela, selon lui? L'existence d'un «accord secret», conclu entre l'institution et les hauts dirigeants de l'entreprise de presse. Le deal: la famille royale n'intentera aucune action en justice contre NGN, tant que toutes les autres procédures judiciaires de piratage téléphonique ne sont pas terminées – auquel cas, les Windsor recevront des excuses.

Tout est affaire d'image. Selon Harry, la famille royale, «incroyablement nerveuse», veut s'épargner un nouveau scandale qui nuirait à sa réputation. Le souvenir du «Tampongate», en 1993 - l'échange téléphonique iconique durant lequel Charles susurre à sa maîtresse, Camilla Parker-Bowles, qu'il aimerait être son tampon - est encore vivace.

Outré, Harry constate que ses intérêts personnels ont été «sacrifiés», au profit du souci de la firme de se tenir aussi loin que possible des tribunaux, de préserver son image publique et, notamment, celle de sa belle-mère Camilla.

Le comble? En 2020, NGN s'acquitte du montant réclamé des années plus tôt par son frère William et lui verse une «énorme somme d'argent», en guise de dédommagement. Le montant du «paiement secret» s'élèverait à un million de livres sterling, estime le Telegraph.

Si l'on sait que des négociations entre NGN et Buckingham Palace, dans la perspective du règlement du prince William, ont bel et bien eu lieu, les deux camps ont nié l'existence d'un tel pacte officiel.

Une réconciliation plus improbable que jamais

Autant dire que la publication de ce témoignage tombe au plus mal, 12 jours seulement avant la cérémonie. Selon le Telegraph, il est entendu que le prince William ignorait complètement son contenu, avant ce qu'elle ne soit rendue publique cette semaine par la Haute Cour de Londres.

Des sources proches des Sussex et des Gallois ont, de part et d'autre de l'Atlantique, indiqué qu'ils ne s'attendaient plus à aucun rapprochement, lorsque le prince Harry s'envolera pour le Royaume-Uni. Le prince William «ne fera plus jamais confiance à Harry», tranche déjà un ami au Daily Beast ce jeudi.

«Juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas empirer, ça empire. C'est le truc de Harry, la terre brûlée. En révélant ces secrets, il brûle tout. Il dit très clairement qu'il considère que sa relation avec William est terminée» Un ami de William, au Daily Beast.

Ce qui est loin d'être le cas de son odyssée judiciaire. Le mois dernier, Harry a pris la presse au dépourvu en se rendant en personne à Londres pour une autre affaire, cette fois contre l'éditeur du Daily Mail.

Le duc s'apprête également à témoigner dans le cadre d'une troisième plainte contre l'éditeur du Mirror. Le procès devrait commencer dans le courant du mois du mai. Une poignée de jours après le couronnement de Charles.