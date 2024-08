L'année 2024 d'Harry et Meghan aura été passée largement à l'écart des projecteurs. getty/image

Surpriiiise!

Harry et Meghan lancent un nouveau projet

Après une année relativement discrète, le duc et la duchesse de Sussex sont sortis du bois pour une interview surprise sur la chaîne CBS ce week-end, afin de présenter leur dernière initiative de charité. Evidemment, ils ne seraient pas Harry et Meghan s'ils n'en profitaient pas pour parler aussi... d'eux-mêmes.

Ça commençait à faire un bout de temps qu'on n'avait plus entendu parler des joyeux troublions californiens et exilés de la Couronne britannique. Quasi invisibles ces derniers mois - un contraste saisissant avec leur année 2023 placée sous les feux des projecteurs - Harry et Meghan ont fait une apparition remarquée dans l'émission Sunday Morning de CBS, ce dimanche. Accessoirement, jour du 43e anniversaire de Meghan.

Une bonne excuse

Ceci dit, le duc et la duchesse avait un bon prétexte pour cette incursion télévisée: le lancement de leur nouveau programme «The Parents Network», consacré au harcèlement en ligne.

L'initiative, lancée avec leur fondation Archewell, «fournira un soutien crucial aux parents dont les enfants ont souffert des effets néfastes des médias sociaux, d'un préjudice presque mortel, de difficultés de santé mentale persistantes ou de la perte tragique d'un enfant», indique un communiqué de presse. Après un programme pilote de deux ans, l'initiative est désormais disponible pour les parents aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Après tout, comme le dit si bien la journaliste de CBS, Meghan en «connait elle-même un rayon sur le harcèlement en ligne». Ce qu'elle ne manque pas de rappeler à Donna et Chris, un couple d'Américains invité sur le plateau, dont le fils de 17 ans s'est suicidé.

Meghan Markle a expliqué en quoi son expérience au sein de la monarchie et celle de Donna et Chris était similaire. cbs

Avec un sourire candide et rassurant, Meghan explique qu'il existe «un lien» entre son expérience et la leur. «Lorsque vous avez traversé un certain niveau de douleur ou de traumatisme, je crois qu'une partie de notre parcours de guérison - et certainement une partie du mien - consiste à être capable d'être vraiment ouvert à ce sujet», développe la duchesse.

Meghan tient aussi à relativiser: elle n'a fait «qu'effleurer son expérience». Sous-entendu: elle n'a encore pas tout partagé à ce sujet. Pour rappel, la duchesse a fait part de ses propres pensées suicidaires lors de l'entretien explosif de mars 20201 avec Oprah Winfrey, soulignant à l'époque qu'elle «ne voulait tout simplement plus être en vie». «Je ne voudrais jamais que quelqu'un d'autre se sente comme ça», poursuit-elle à ce sujet sur CBS.

«Si le fait d'exprimer ce que j'ai surmonté peut sauver quelqu'un ou encourager quelqu'un dans sa vie à vraiment prendre de ses nouvelles et à ne pas supposer que son apparence est bonne et que tout va bien, alors cela en vaut la peine» Meghan Markle, sur CBS.

Pour rajouter un peu dramaturgie à ce récit, le prince Harry a fait valoir la semaine passée, lors d'une interview sur ITW, que la campagne de harcèlement des tabloïds britanniques les empêchaient de rentrer au Royaume-Uni pour le moment. Selon Harry, le «niveau de menace n'a pas changé» et Meghan court toujours le risque d'être la cible d'une attaque à l'acide ou au couteau, suite à la couverture médiatique négative à son sujet. Bref, on ne change pas une équipe qui gagne.

Un retour des Sussex sur la scène médiatique?

On pensait pourtant que le couple avait pris goût à son travail philantropique et commercial discret, loin des spots et des ego-trips. Depuis le mois de janvier, alors que le palais de Buckingham faisait face à un début d'année médiatiquement déchaîné, les Sussex avaient réussi à se faire oublier.

Meghan a profité de cette parenthèse pour développer le businessplan de sa nouvelle marque de confitures et goodies lifestyle, American Riviera Orchard. Harry, lui, pour enchaîner les matchs de polo caritatifs et les conférences - sans oublier les procès contre la presse et le gouvernement britanniques, notamment pour rétablir sa protection policière. Même Meghan en aurait marre, selon People.

«Elle soutient Harry à 100%, mais elle aimerait qu'il puisse laisser tomber ces poursuites judiciaires, être heureux et vivre l'instant présent » Une source de la fondation Archewell, à People.

A présent que l'actualité s'est apaisée du côté de la famille royale britannique, Harry et Meghan semblent prêts à renouer avec une vie publique trépidante. Le duo vient d'annoncer une tournée imminente en Colombie, qui devrait être consacrée à la protection des enfants. L'occasion de parler de mettre en lumière cette thématique importante. Mais aussi et surtout, eux-mêmes.