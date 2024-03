La marquise, ancienne mannequin, amie du couple princier, à qui on prête une relation avec l'héritier du trône. Image: watson / DR

Qui est Rose Hanbury, amie de Kate et «maîtresse» présumée de William?

Alors que la presse s'inquiète de l'absence prolongée de Kate, les tabloïds ressortent les rumeurs d'infidélités de William avec Rose Hanbury. Une histoire qui éclabousse la famille royale depuis des années, sans preuve. Mais qui est cette marquise de 40 ans, amie de Kate, voisine du couple et prétendue maîtresse du futur roi?

Kate disparaît, le monde entier spécule. Pourquoi sa photo de famille a-t-elle été photoshopée à la hache? Faut-il s'inquiéter pour sa santé, après sa mystérieuse «opération programmée de l'abdomen» en janvier, qui lui a valu de déprogrammer des engagements? Est-elle décédée? Encore plus absurde, est-elle en pleine guérison à l'abri des regards, après un BBL, un Brazilian butt lift, comme certains internautes aux idées douteuses le clament?

Ou serait-elle en fait au milieu de négociations houleuses d'un divorce, avec William, après les rumeurs d'infidélité qui pèse sur le prince depuis des années avec la marquise Rose Hanbury?

Les spéculations d'adultère ne datent pas d'hier; depuis 2019, la liaison présumée du prince et de la marquise fait régulièrement la une des tabloïds britanniques. Depuis plusieurs jours, la disparition de Kate a relancé la machine à rumeurs.

Qui est Rose Hanbury ?

Mais qui est donc cette ancienne mannequin, qui fête ses 40 ans ce 15 mars, amie du couple princier, et à qui on prête une relation avec l'héritier du trône?

Sarah Rose Cholmondeley, plus connue dans la presse anglo-saxonne en tant que Rose Hanbury, de son nom de jeune fille, est la marquise de Cholmondeley. Fille d'un web designer et d'une créatrice de mode, elle est d'abord mannequin au sein de la même agence que Kate Moss, puis recherchiste pour un député du Parti conservateur. En 2009, à l'âge de 25 ans, elle épouse «l'artisto rock» David Cholmondeley, de 23 ans son aîné, cinéaste à ses heures.

Rose Hanbury, alors âgée de 20 ans, participe à un vernissage au English Speaking Union Club à Mayfair, le 8 février 2005 à Londres. Getty Images Europe

Un mariage un peu précipité: en juin, les annonces se succèdent les unes après les autres, en l'espace de 48 heures. La presse les dit fiancés, la mère de la jeune femme déclare le lendemain que sa fille est enceinte de jumeaux, puis le mariage a lieu le surlendemain dans la mairie du quartier de Chelsea, à Londres. Le 12 octobre, quatre mois après son mariage, Rose Hanbury met au monde des jumeaux, Alexander et Oliver. Le couple accueille une fille, Iris, en mars 2016.

L'amie du couple, « l'amante » du prince

Jusqu'ici, tout va bien. La famille vit dans le Norfolk, à Houghton Hall, une maison de campagne à un peu moins de 200 kilomètres au nord-est de Londres. La bâtisse, construite à partir de 1722 par Robert Walpole, un homme d'Etat occupant à l'époque un titre équivalent à l'actuel Premier ministre, est implantée sur un terrain d'un peu plus de quatre kilomètres carré.

Houghton Hall est dans la famille des Cholmondeley depuis des générations. Une partie est ouverte au public. Image: dr

De quoi assurer aux enfants de longues parties de cache-cache pendant que les parents prennent le tea time avec leurs voisins... Le prince William et la princesse Kate, qui possèdent le manoir d'Anmer Hall, soit à peine à sept kilomètres de là. C'est dans cette maison que le couple passe une bonne partie de ses vacances.

William et Kate sont accueillis par David et Rose Cholmondeley, alors qu'ils assistent à un dîner de gala à Houghton Hall, le 22 juin 2016. Getty Images Europe

Des voisins, ou presque, mais surtout, des amis. On dit Rose et Kate très amies. La marquise et la princesse sont toute deux mécènes de l'organisation caritative East Anglia's Children's Hospices.

L'ancienne mannequin fait partie du cercle du couple princier dans le Norfolk. Mais sa proximité avec la famille royale ne s'arrête pas aux galas dans la campagne anglaise. En 2017, lors d'une visite d'Etat espagnole, c'est aux côtés du prince Harry qu'elle prend part au banquet à Buckingham. Et ça n'est pas la seule fois où la marquise se retrouve à leur table. Lors du diner organisé par la reine Elizabeth II en l'honneur de Donald Trump, en juin 2019, Rose Hanbury faisait ainsi partie des convives.

Justement, en 2019, ce n'est pas vraiment pour son mécénat ou pour sa participation à des dîners d'Etat que Rose fait la une des tabloïds. D'abord, The Sun, à la fin du mois de mars de cette année, écrit que Kate serait en froid avec l'une de ses amies, et que la princesse chercherait à l'évincer de son cercle. Peu après, c'est le magazine In Touch qui raconte que le prince William aurait trompé sa femme. Les avocats du couple auraient pris les choses en main en menaçant d'intenter un procès à tout média anglo-saxon qui aurait l'idée de relayer la rumeur.

Trop tard, le mal est fait, l'affaire, bien que ne reposant sur aucune preuve, fait le tour de la presse à scandale et des réseaux sociaux. Pour enfoncer le clou, Giles Coren, un chroniqueur, rédacteur gastronomique et présentateur télé et radio, tweete et assure qu'il y a bel et bien une liaison entre le prince et la marquise.

«Je connais l'affaire. Tout le monde est au courant de l'affaire, chérie» Giles Coren, un journaliste de The Times, à l'époque sur Twitter.

Il supprime son post, mais là encore, trop tard: le monde l'a pris au mot. Il déclarera, bien plus tard, qu'il s'agissait non pas d'un mensonge, mais d'une blague, d'un tweet «satirique».

Kate et Rose se saluent, sous le regard de William, à Houghton Hall, le 22 juin 2016. Getty Images Europe

Et au cas où le clou n'était pas encore assez enfoncé, dans son livre Endgame sorti en novembre 2023 et qui dévoile les coulisses parfois peu reluisantes de la famille royale, le journaliste Omid Scobie affirme que l'attaché de presse de Kensington Palace avait tenté de marchander. Le Palais aurait proposé à The Sun quelques scoops si le média acceptait en contrepartie de calmer le jeu... sur les rumeurs de liaison.

Aucune preuve , mais la rumeur reste tenace

Rien n'a jamais permis de prouver qu'il y avait une liaison entre la marquise et le prince. Mais peu importe, les tabloïds britanniques sont connus pour s'acharner sur leurs cibles. C'est d'ailleurs ces mêmes médias qui, dans les années 1990, s'en prenaient au couple formé par le prince Charles et Lady Di qui, aujourd'hui, tirent des parallèles avec l'histoire de Kate et William. Des articles comparant volontiers les rôles de Camilla, alors réellement la maîtresse de Charles, et de Rose Hanbury.

Pourtant, les Cholmondeley ont été invités au couronnement du roi Charles III en mai 2023. Et quelques mois plus tard, en août dernier, la princesse a carrément été vue participant à un festival techno qui se tenait dans le Norfolk... sur la propriété des Cholmondeley, à Houghton Hall.

Ce jour-là, Kate, en jeans et baskets, a d'abord dîné en compagnie d'amis et du couple de marquis, avant de profiter du reste de la soirée avec Rose Hanbury au festival, buvant des margaritas épicées et commandant une immense bouteille de rosé. Des festivités auxquelles le prince n'a pas participé. Selon la presse britannique, William était à la chasse à ce moment-là.

Alors, Rose et Kate, copines, en froid, à nouveau amies? La marquise et le prince, amants, juste amis? Dans tous les cas, la «disparition» de la princesse depuis son opération ne fait que renforcer et raviver de vieilles rumeurs, et les tabloïds anglais, avides d'histoires sordides rappelant le triangle amoureux malheureux de Charles-Diana-Camilla, ne se privent pas de les déterrer.

