Le palais de Kensington a dû mettre sur les points sur les «i» après les fausses allégations d'une journaliste espagnole sur l'état de santé de la princesse de Galles. getty/watson

«Elle était dans le coma»: le mensonge sur Kate qui fait bondir le Palais

Les allégations frappadingues d'une journaliste espagnole sur la santé de la princesse de Galles ont eu pour effet (notable) de faire sortir le discret palais de Kensington de son silence. On fait le point.

Plus de «International»

Si un célèbre dicton veut que: «Plus c'est gros, plus ça passe», il ne vaut certainement pas pour le palais de Kensington. Les affirmations fumeuses de la journaliste Concha Calleja sur la chaîne de télévision espagnole Fiesta, cette semaine, valaient bien un rare commentaire.

Flash-back. Nous sommes dimanche soir, veille de sortie de l'hôpital de Kate, après 13 jours de convalescence suite à son opération de l'abdomen. Spécialiste autoproclamée de la famille royale, Concha Calleja affirme avoir en sa possession des informations exclusives d'un «assistant de la Maison royale» sur son état de santé. Et non des moindres. Selon elle, la vie de Kate «était en grand danger».

«L'inquiétude de la maison royale était palpable, il s'agissait de lui sauver la vie» Concha Calleja, lundi, sur Fiesta.

Les propos de la journaliste Concha Calleja ont fait bondir le palais de Kensington. fiesta

A en croire notre «experte», la princesse aurait été hospitalisée une première fois pendant plusieurs jours dès le 28 décembre, après qu'elle «ait commencé à se sentir mal». Puis de «graves complications» seraient survenues après son intervention de l'abdomen, le 16 janvier. «Les médecins ont dû prendre des décisions drastiques», avance Concha Calleja en direct, devant ses milliers de téléspectateurs.

«Décision a été prise de la placer en coma artificiel. Ils ont dû l'intuber. Il y a eu de graves complications auxquelles ils ne s'attendaient pas, car l'opération s'est bien déroulée, contrairement à la période postopératoire» Concha Calleja, lundi, sur Fiesta.

Enfin, Concha Callej conclut sur l'hypothèse que le rétablissement de la princesse «allait peut-être nécessiter beaucoup d'aide - et je ne parle pas seulement de sa famille». Du personnel soignant s'avérerait carrément nécessaire au domicile familial. Et pas qu'un peu. «Un hôpital entier est pratiquement en train d'être installé» à Adelaide Cottage, la maison des Gallois.

Il ne fallait pas plus d'énormités pour faire s'étrangler la Maison royale. Contacté par le Times, le palais de Kensington a aussitôt et farouchement rejeté ces spéculations. Lesquelles ont, tout de même, eu le temps de faire trois fois le tour d'internet et des médias, dont certains des journaux les plus sérieux d'Espagne, comme El Confidencial, La Vanguardia et La Razón.

Le démenti, lui, a eu le mérite d'être clair.

«C'est totalement absurde» Le palais de Kensington, au Times.

«Cette journaliste n'a pas essayé de vérifier les faits auprès des membres de la famille. C'est fondamentalement, totalement inventé, et je vais utiliser un anglais poli ici: ce n'est absolument pas le cas», s'est irritée une source du palais. Nous voilà rassurés. D'autant que la plupart des sources proches de la princesse s'accordent sur le fait qu'elle «progresse» bien.

Des nouvelles des Sussex?

Après le temps des fake news royales, prenons le temps de jeter un coup d'œil du côté de la Californie, où Harry et Meghan avancent manifestement dans leurs projets. A en croire une responsable chez Netflix, attendez-vous à ce que 2024 soit truffée de nouvelles productions signées de la marque Sussex.

Lors d'un événement jeudi à Hollywood, Bela Bajaria, responsable contenu sur la plateforme américaine, a confirmé à la presse que le couple travaillait sur des «choses non scénarisées», ainsi que sur un film et une série, «au tout début de leur développement».

Si Bela Bajaria n'a pas fourni de plus amples détails, on pense que ces projets «non scénarisés» seront des documentaires. Quant au film, il s'agirait vraisemblablement d'une adaptation d'un roman d'amour, Meet Me at the Lake, dont le duc et la duchesse ont racheté les droits l'an dernier. A voir si ces futures productions connaitront le succès retentissant de leur première série, Harry & Meghan, ou le tragique destin des deux suivantes, deux flops au box-office.

Et sinon, sur le marché...

Vous avez quelques milliers de livres à dépenser et de la nostalgie à revendre? La Range Rover utilisée par les regrettés reine Elizabeth II et prince Philip, pour se promener avec le couple Obama, se trouve depuis peu sur le marché.

En 2016, le prince Philip conduisait tout ce petit monde sur le domaine de Windsor.

Utilisé à l'occasion de la visite du 44ᵉ président américain et de la première dame Michelle Obama lors de leur visite au château de Windsor, en avril 2016, le véhicule a été légèrement modifié depuis son retrait du Royal Service. Toutefois, précise le vendeur, «les poignées de maintien utilisées par Sa Majesté ont été laissées avec la voiture, une belle touche». Comptez 29 000 kilomètres au compteur de la voiture royale, immatriculée pour la première fois en 2016 - ainsi qu'un prix de vente de 224 850 livres sterling, soit environ 245 000 francs suisse. Allez, ne soyez pas timides.... Y'en a pas un qui veut faire plaisir à la chroniqueuse royale de watson?