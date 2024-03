Kate Middleton est réapparue

Au milieu des rumeurs et des spéculations les plus folles sur son état de santé, la princesse de Galles a été photographiée pour la première fois depuis son opération abdominale, en janvier dernier.

Plus de «International»

Vous cherchiez Kate Middleton? Là revoilà. Enfin. Alors que les médias et les observateurs royaux du monde entier, watson compris, s'interrogeaient avec frénésie sur le pourquoi du comment de sa disparition prolongée, la princesse a fini par pointer le bout de son nez. Le bout, c'est beaucoup dire. Disons surtout une large paire de lunettes de soleil. Comme le note le tabloïd américain TMZ, premier à avoir publié les photographies, «Kate tente de faire profil bas... ou en tout cas, essaye».

Pour faire le point sur les rumeurs👇 Analyse Kate Middleton a disparu

Raté. La princesse de Galles a été aperçue lundi matin, à bord d'un véhicule conduit par sa mère, Carole, près du château de Windsor. Les photos ont été prises peu avant 9 heures du matin, ce qui laisse à penser que la mère et la fille revenaient de l'école. Si TMZ distingue à la princesse «un petit sourire», nous, on lui trouve l'air plutôt pâlichon - mais comme nous avons eu notre lot de spéculations pour les dix prochaines années, contentons-nous du factuel.

Kate et sa mère, Carol, sur le domaine de Windsor.

Cela fait depuis plus de deux mois, plus précisément depuis le Noël de la famille royale à Sandringham, que la princesse de Galles n'a pas été aperçue en public. Le 17 janvier, le palais de Kensington a annoncé que Kate avait été admise la veille à la London Clinic pour une «chirurgie abdominale planifiée». Depuis, pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est qu'elle «se porte bien» et qu'il était peu probable qu'elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques.

Un manque de détails qui a ouvert la voie aux réseaux sociaux et aux médias du monde entier sur l'endroit où se trouvait celle qui sera un jour reine d'Angleterre et sur ce qui avait bien pu lui arriver. Une véritable anarchie informationnelle à laquelle le palais a opposé son habituel silence.

D'autres problèmes familiaux en perspective

Comme par hasard, cette réapparition inopinée survient alors que l'oncle de Kate Middleton, le frère cadet «tatoué et fêtard» de sa maman, Gary Goldsmith, s'apprête à se montrer (et à se livrer, mmh) ce lundi dans une émission: Celebrity Big Brother. Une nouvelle saison du programme de télé-réalité commence ce soir sur la chaîne britannique ITV, pour la première fois depuis six ans.

L'oncle Gary a apparemment «indiqué clairement qu'il parlerait de tout et de n'importe quoi» pendant son passage dans la série. Quant aux Middleton, on les dit consternés. «Ils ne sont pas contents qu'il entre dans Celebrity Big Brother. Cela les exaspère. Kate n'a pas besoin de ce stress», s'agace un initié courroucé au Sun.

Accordons à la princesse de Galles et à sa famille qu'ils ont eu leur lot de ragots bizarres et de brouhaha médiatique pour toute une vie. Affaire à suivre. Et en attendant... welcome back, Kate!