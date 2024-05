Le palais a une mauvaise nouvelle à propos de Kate

La princesse de Galles, qui poursuit son traitement de chimiothérapie, manquera la première revue du colonel avant Trooping the Colour.

Le palais a une mauvaise nouvelle au sujet de Kate

S'il y avait encore un doute, les espoirs ont été douchés jeudi par le palais de Kensington: la princesse de Galles, qui poursuit sa chimiothérapie, n'assistera pas à la répétition générale de Trooping the Color, le 8 juin prochain.

L'annonce est surprenante, si ce n'est contradictoire, au milieu des rumeurs positives et rassurantes de ces derniers jours. Au cours de la semaine écoulée, on pu lire pêle-mêle que Kate aurait atteint un «nouveau cap dans son traitement contre le cancer», qu'elle se «sentirait beaucoup mieux», voire même qu'elle aurait été aperçue «en train de faire des courses», avec sa famille et en solo.

Dans une rare mise à jour officielle sur l'état de santé de la princesse de Galles, le palais vient ne confirmer qu'elle ne participera pas à la Colonel's Review - la répétition traditionnelle de la cérémonie royale de l'année, Trooping the Colour.

La répétition générale du 8 juin a lieu une semaine avant la cérémonie du 15 juin, Trooping The Colors, l'une des dates les plus importantes du calendrier royal. Getty Images Europe

La cérémonie militaire, qui a lieu le week-end précédant la parade, devait voir la princesse recevoir le salut en tant que colonel en chef des gardes irlandaises. Ce rôle sera donc assumé par le lieutenant-général James Bucknall, au nom de la princesse absente.

Charles III, quant à lui, devrait participer à la cérémonie, mais il inspectera les soldats à bord d'une calèche. Un changement notable par rapport à l'an passé, lorsqu'il avait inspecté les troupes à cheval - une première pour un souverain britannique depuis 1986. Comme le palais de Buckingham l'a souligné par le passé, chaque engagement sera revu et adapté sur avis des médecins, alors que le roi fait face à son propre traitement contre un cancer.

Une présence en suspens

Kate, elle, continue de rester à l'écart des fonctions royales publiques pendant sa chimiothérapie. La princesse qui, selon le Daily Mail, est inondée chaque semaine de «milliers de lettres de rétablissement», ne reviendra que lorsque les médecins lui donneront le feu vert.

Reste à savoir si elle assistera ou non à Trooping the Color, le 15 juin. Une célébration tout en faste et apparat militaire, qui comprend évidemment le traditionnel coucou depuis le balcon de la famille royale au complet. A défaut d'informations plus détaillées du palais de Kensington, tous les espoirs, même les plus minces, sont permis.