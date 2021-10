International

Le Prix Nobel de la Paix 2021 récompense Maria Ressa et Dimitry Muratov

Parmi les 329 candidatures proposées cette année, le prix Nobel de la paix a été décerné aux journalistes philippine Maria Ressa et russe Dimitri Muratov.

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Mouratov, pour «leur combat courageux pour la liberté d'expression» dans leurs pays respectifs, a annoncé le comité Nobel norvégien.

Défenseurs de la démocratie

Maria Ressa et Dimitri Muratov «sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables», a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Agé de 59 ans, Mouratov, un des fondateurs et rédacteur en chef du journal russe Novaïa Gazeta «a depuis des décennies défendu la liberté d'expression en Russie dans des conditions de plus en plus difficile», a souligné le jury.

Quant à Maria Ressa (58 ans), avec son média d'investigation Rappler cofondé en 2012, «elle utilise la liberté d'expression pour exposer les abus de pouvoir et l'autoritarisme croissant dans son pays natal, les Philippines», dirigé par Rodrigo Duterte, salue-t-il.

La liberté de la presse, jamais sacrée jusqu'à présent, figurait parmi les favoris pour cette année mais les 329 candidatures en lice étaient tenues secrètes.

Le prix - une médaille d'or, un diplôme et une somme de 10 millions de couronnes suédoises (près de 980 000 euros) - doit être physiquement remis le 10 décembre à Oslo. Mais cela, seulement si les conditions sanitaires le permettent. (ats)

