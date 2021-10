International

Abdulrazak Gurnah remporte le prix Nobel de littérature 2021



Le romancier tanzanien de 73 ans s'intéresse principalement à l'écriture postcoloniale et aux discours associés au colonialisme. Ses romans les plus célèbres sont «Paradise», «Desertion» et «By the Sea».

Abdulrazak Gurnah a reçu le prix Nobel de littérature en 2021 «pour sa compréhension sans compromis et pleine de compassion des effets du colonialisme et du sort des réfugiés pris entre les cultures et les continents, selon l'Académie suédoise des Nobel jeudi à Stockholm.» Né sur l'île de Zanzibar, au large des côtes de l'Afrique de l'Est, Abdulrazak Gurnah s'est rendu en Grande-Bretagne pour étudier en 1968.

Les plus célèbres de ses romans sont «Paradise» (1994), qui a été présélectionné pour le Booker et le Whitbread Prize, «Desertion» (2005), et «By the Sea» (2001), retenus pour le Booker et le Los Angeles Times Book Award. Ce romancier tanzanien est basé au Royaume-Uni et écrit en anglais.

Plusieurs universités

De 1980 à 1982, Abdulrazak Gurnah a enseigné à l'Université Bayero de Kano au Nigeria. Il a ensuite rejoint l'Université du Kent, où il a obtenu son doctorat en 1982. Il y est maintenant professeur et directeur des études supérieures au sein du département d'anglais.

Il a édité deux volumes d'«Essays on African Writing», a publié des articles sur un certain nombre d'écrivains postcoloniaux contemporains, dont V. S. Naipaul, Salman Rushdie et Zoë Wicomb. Il est l'éditeur de l'ouvrage «A Companion to Salman Rushdie» (Cambridge University Press, 2007). Il est collaborateur du magazine Wasafiri depuis 1987. (ats)

