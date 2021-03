International

Nouvelles inculpations contre l'ex-bras droit de Jeffrey Epstein



Ghislaine Maxwell, ex-collaboratrice de l'homme d'affaires Jeffrey Epstein, accusé de dizaines d'abus sexuels sur mineures, a été inculpée de nouveaux chefs d'accusation.

Déjà inculpée à six reprises pour trafic de mineures. Ghislaine Maxwell, ancien bras droit du financier déchu, Jeffrey Epstein, est inculpée pour de nouveaux faits. Les procureurs ont cité une victime supplémentaire que la Britannique aurait recrutée, pour satisfaire les besoins sexuels de l'homme d'affaires. La femme de 59 ans, ex-figure de la jetset a été arrêtée et incarcérée dans l'Etat du New Hampshire en juillet 2020, après plusieurs mois de cavale.

L'affaire Jeffrey Epstein Après avoir été inculpé d'abus sexuels sur des dizaines de mineures dans ses luxueuses résidences, l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein a été retrouvé mort pendu dans sa cellule de Manhattan en août 2019. L'enquête a conclu à un suicide et des dysfonctionnements dans l'organisation des gardiens de la prison fédérale où il était incarcéré.

Selon le nouvel acte d'accusation, une quatrième victime - qui reste anonyme, comme les trois autres déjà citées dans le premier acte d'accusation - a été recrutée par Maxwell et Epstein en 2001, lorsqu'elle avait 14 ans. Elle devait, sous prétexte de massages et moyennant des paiements en dollars, avoir des relations sexuelles avec le financier dans sa résidence de Palm Beach, en Floride.

Ces nouveaux chefs d'inculpation risquent de compliquer la tâche de la défense et retarder le procès censé démarrer en juillet 2021. Ghislaine Maxwell est soupçonnée d'avoir recruté pour Jeffrey Epstein plusieurs adolescentes, dans plusieurs villes du monde, et risque la perpétuité en cas de condamnation. (ats)

