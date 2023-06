110 millions de déplacés dans le monde, un (triste) record selon l'ONU

Fin 2022, le nombre de déplacés s'approchait de 108,5 millions, près de 20 millions supplémentaires par rapport à fin 2021, la plus importante augmentation sur un an en raison notamment de près de 5,8 millions de réfugiés ukrainiens.

Donald Trump, le dangereux messie en état d'arrestation

Quarante-cinq minutes. C'est tout. Mardi, à Miami, Trump a été officiellement inculpé pour avoir trimballé des documents classés secret défense. Sera-t-il jugé avant l'élection présidentielle le 5 novembre 2024? Rien n'est moins sûr. Récit d'un début de marathon judiciaire, où l'accusé a régné en rock star.

On aurait dit le pape, avec plus de pep's et d'emmerdes. Mardi, devant le Tribunal fédéral de Wilkie D. Ferguson Jr., des embrassades comme des prières, une marre de fidèles, des flics sur les dents. Certes, les autorités de Miami n'étaient qu'en mode «verrouillage doux», mais des vagues de «We want Trump» résonnaient dans la ville depuis l'aube. On n'est jamais sûr de rien avec les vagues.