Le virus Ebola refait surface et l'OMS alerte sur sa propagation

A la date du 27 avril, 267 contacts ont été identifiés. «Le risque de propagation régionale et internationale de cette épidémie n'est pas exclu car la ville de Mbandaka borde le fleuve Congo et dispose de connexions fluviales et terrestres avec la capitale Kinshasa, la République du Congo, la République centrafricaine et l'Angola»

Communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)