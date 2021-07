TikTok sait tout de vous et vous ne pouvez rien y faire

Que vous le vouliez ou non, les Crocs c’est cool

Balenciaga et le DJ Diplo ont dévoilé leur dernière collab avec la marque de sabots en plastique. S’il y a quelques années, on pensait que c’était juste pour le buzz, il faut se rendre à l’évidence: les Crocs, c’est stylé.

On n’est plus vraiment surpris quand on apprend que Balenciaga fait une collab avec les chaussures les plus clivantes du fast-fashion. Pour sa collection printemps-été 2022, la griffe a créé un mashup entre un escarpin et une Crocs ainsi qu'une paire de bottes. Forcément, ce genre de création, c’est du pain béni pour les haters.

N’empêche, ça fait six ans que les sabots à trous foulent les podiums. La première fois, c’était à la Fashion Week de Londres, en 2016, lors du défilé Christopher Kane.

Un …