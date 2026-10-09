Alexey Molchanov repousse son propre record du monde à 137 mètres

Vidéo: watson

Il est descendu très bas

Le Russe Alexey Molchanov a de nouveau repoussé les limites de l’apnée. Aux championnats du monde organisés à Chypre, le plongeur de 39 ans est descendu à 137 mètres de profondeur.

Plus de «International»

Le record lui appartenait déjà. En septembre 2023, le Russe Alexey Molchanov, était descendu à 136 mètres à Limassol, à Chypre, le 29 septembre 2023. Cette fois-ci, c'est la barre des 137 mètres qu'il vient de franchir. Un mètre de plus peut sembler dérisoire, mais à ces profondeurs, c’est pourtant un gain considérable, car chaque mètre supplémentaire exige de repousser un peu plus loin ce que le corps peut supporter.

«La plongée a été difficile. Elle a duré longtemps, plus de 5 minutes»

Alexey Molchanov n’en est pas à son coup d’essai. En mars 2026, l’apnéiste russe avait déjà battu son propre record du monde d’apnée sous glace. Il était descendu à 91 mètres de profondeur dans le lac Baïkal, en Sibérie, par -20 °C et équipé d’une seule monopalme.

«Ça a été dur, l’ivresse des profondeurs était forte. Pendant la remontée, j'étais comme dans un rêve »

(jcz)