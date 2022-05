Les Anglais fêtent le jubilé de leur Reine: voici le programme complet

A l'occasion des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, les Anglais s'apprêtent à vivre quatre jours de festivités.

Tout le pays est en ce moment affairé à préparer les festivités: quatre jours de fête pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Parade militaire, concert, service religieux, piques-niques géants...Voici le programme des réjouissances.👇

Jeudi 2 juin: anniversaire de la reine et parade militaire

La reine fête toujours son anniversaire deux fois: la première fois, pour fêter sa date de naissance, la deuxième pour fêter la date de son couronnement. Née le 21 avril 1926, la reine a fêté ses 96 ans cette année. Le jeudi 2 juin prochain, elle fêtera la date de son couronnement qui avait eu lieu le 2 juin 1953.

Comme tous ses prédécesseurs depuis 1748, son couronnement est célébré par une parade militaire, nommée le «salut aux couleurs» (Trooping the Colour), à laquelle la famille royale assiste depuis le balcon de Buckingham à Londres.

Seuls les membres actifs de la famille royale seront présents aux côtés de la reine sur le balcon, ce qui exclut aujourd'hui Harry et Meghan ainsi que le prince Andrew.

Pour cette occasion, 400 militaires, 200 chevaux et 400 musiciens défileront sur le Mall, la route royale qui relie Trafalgar Square à Buckingham Palace à partir de 12h. La Royal Air Force se livrera, elle, à un ballet aérien.

Et à partir de 23h (heure Suisse) 1500 flambeaux seront allumés à travers le Royaume-Uni, ainsi que dans l'Île de Man, les territoires d'Outre-mer britanniques, et les capitales des 54 pays du Commonwealth.

Vendredi 3 juin: service religieux

A partir de 13h (heure Suisse) un service religieux pour rendre grâce à la reine Elizabeth II se tiendra à la cathédrale St Paul. Le service comprendra des hymnes, prières et chants exprimant la gratitude pour le règne, la foi et le service de la Reine. À cette occasion, «Great Paul», la plus grande cloche d'église du pays sera sonnée.

Samedi 4 juin: course de chevaux et concert géant

A partir de 19h se tiendra l'un des évènements préférés de la reine: le Derby d'Epsom, une course de chevaux qu'elle ne manque sous aucun prétexte. Le programme officiel indique d'ailleurs que la souveraine y participera entourée de la famille royale.

Puis, à partir de 22h, un concert géant est prévu devant le palais de Buckingham. La Reine ouvrira les festivités, tandis que la performance d'Elton John sera diffusée sur un écran géant. Le candidat britannique à l'Eurovision, Sam Ryder sera également présent et la chanteuse américaine Diana Ross conclura le show.

Parmi les autres artistes qui se produiront sur les trois scènes installées pour l'occasion, on retrouve Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, mais aussi Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala.

Dimanche 5 juin: pique-niques géants et parade festive

A partir de 14h, les Britanniques tenteront de battre le record mondial de la plus grande fête de rue. Plus de 60.000 personnes se sont portées volontaires pour organiser des pique-niques à travers le Royaume-Uni et plus de 12 millions de personnes vont y participer.

Dans l'après-midi, à partir de 16h, une parade festive et artistique aura lieu au centre de Londres. Le «Pageant» évoquera le règne de la reine Elizabeth, et les grands moments de sa vie, de 1952 à 2022.

En Suisse, un pique-nique géant est également prévu au Silvretta Park de Klosters avec une retransmission en direct des événements ainsi qu'un bar à Pimms et un concours de pâtisserie.