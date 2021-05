Quelques clés pour identifier les mécanismes de la pédocriminalité

En France, une nouvelle commission sur l'inceste et les violences sexuelles a récemment vu le jour suite à plusieurs affaires très médiatiques, mettant en cause des personnalités du monde intellectuel, à l'instar des révélations de Vanessa Springora et de Camille Kouchner. Plus récemment, l'Eglise catholique a fait poser une plaque en Vendée commémorant les noms des victimes de prêtres pédocriminels.

Au Canada, la prévalence criminelle baisse globalement pour la majorité des infractions au …