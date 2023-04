Des soldats ukrainiens relarguant des canons, près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, le 5 avril 2023. Diego Herrera Carcedo/anadolu

Reportage

Les Ukrainiens affrontent un puissant ennemi hérité de l'ère soviétique

L'Ukraine attend d'être approvisionnée pour sa grande offensive de printemps. Sur place, le pays doit faire face à un autre problème de taille.

Kurt Pelda, Odessa / ch media

Les Ukrainiens se battent sur plusieurs fronts, et pas seulement contre les Russes. Ils font également face à leur propre bureaucratie et ses montagnes de paperasse. Laquelle rappelle l'époque de l'Union soviétique. Les autorités des pays voisins posent également des problèmes lorsqu'il s'agit d'importations et d'exportations ukrainiennes. Nous sommes sur la rive roumaine du Danube et attendons les formalités douanières pour passer du côté ukrainien.

Une douanière roumaine veut savoir si nous avons des documents d'exportation pour nos trois voitures. Nous assurons qu'il ne s'agit pas d'exportations roumaines, mais d'une exportation depuis la Suisse. La douanière nous répond:

«C'est là que nous avons un problème»

En Ukraine, comme dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, les gens estiment le papier et surtout les tampons, particulièrement importants ici. Un permis de circulation suisse sur lequel il est simplement écrit en allemand: «Destiné à l'exportation» n'est, de fait, pas du tout pertinent.

L'alimentation électrique fonctionne à nouveau

Ce n'est que lorsque nous découvrons que la douanière parle bien français que la situation se détend. «Vous avez des armes?», demande-t-elle en fouillant les voitures. Dans l'une d'elles, sont entassés des sacs en plastique contenant des vêtements et des chaussures qui ont été donnés:

«Vous devez utiliser un autre passage frontalier pour de telles fournitures de secours, ce n'est pas autorisé ici»

La situation se décrispe à nouveau, lorsque nous lui montrons un document d'une brigade de la marine ukrainienne qualifiant les véhicules de «soutien inestimable» et un autoclave rapporté de Suisse pour un hôpital de campagne. Elle nous en remercie.

Deux navires de haute mer turcs sont ancrés sur la rive ukrainienne. Ils chargent des céréales et descendront plus tard le Danube vers la mer Noire. De précédents voyages nous ont appris que derrière le poste frontière ukrainien, des centaines de camions remplis de blé et de graines de tournesol attendent d'être dédouanés pour l'exportation. Généralement, cela dure plusieurs jours. Les douaniers ukrainiens semblent ignorer que ces exportations sont essentielles à la survie de l'Ukraine et des pays destinataires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Seuls ceux ayant obtenu tous les tampons nécessaires peuvent poursuivre leur route. Notre petit convoi met environ sept heures entre la douane roumaine et la poursuite du voyage après les formalités. Et ce, bien que tous les documents ukrainiens soient préparés et n'aient plus qu'à être tamponnés.

Le port céréalier d'Odessa. Image: EPA LUSA

Entre-temps, la nuit est tombée, et voici la première bonne surprise: il y a de nouveau de l'électricité et de la lumière. En janvier encore, lors de notre dernier voyage dans cette région, les fenêtres des maisons et l'éclairage public restaient sombres. Seuls ceux qui possédaient un générateur pouvaient se passer de bougies et de lampes de poche.

Les Russes ont tenté de manière acharnée de détruire l'infrastructure d'approvisionnement en électricité de toutes les grandes villes. Odessa a été la plus touchée à cet égard. Mais malgré toute la bureaucratie, les fournisseurs d'électricité publics ont réussi à réparer les centrales électriques et les lignes de transmission.

Les croix gammées ont disparu

C'est le week-end. Les jeunes achètent du Pepsi et du brandy ukrainien bon marché au supermarché. Dans un autre magasin, plus huppé, on trouve du vin rouge français, mais aussi des huîtres et du jambon cru italien. A l'entrée, une retraitée aux lunettes imposantes tient un panneau et demande une offrande charitable. Devant de nombreux restaurants se trouvent encore de grands générateurs, mais l'électricité ne tombe plus que rarement en panne. Les groupes électrogènes privés ne sont pratiquement plus utilisés. Les prix des carburants ont eux aussi nettement baissé depuis janvier.

Et il y a encore un changement: il y a trois mois, une affiche de propagande du ministère des anciens combattants était encore accrochée dans le centre-ville, à quelques pas de la statue de l'impératrice russe Catherine la Grande, aujourd'hui démontée. On y voyait une soldate ukrainienne portant, en plus d'un tatouage en forme de soleil noir, un symbole très apprécié des néonazis: un insigne avec deux croix gammées superposées. Ce type de kolovrat est répandu parmi les extrémistes de droite ukrainiens et russes.

Pour couronner le tout, il ne manquerait plus qu'un provocateur ukrainien dessine une croix gammée sur l'un des chars de combat Leopard 2 récemment livrés et en publie des photos sur Internet. L'armée ukrainienne utilise pourtant une croix blanche comme signe distinctif sur ses véhicules. Mais quelques petits malins ont modifié ce symbole inoffensif sur les chars et les véhicules tout-terrain de telle sorte qu'il est devenu la croix gammée utilisée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il n'est pas certain que le nombre de Leopard 2, de chars de combat britanniques Challenger 2 et de véhicules blindés de combat d'infanterie Marder et Bradley livrés jusqu'à présent suffise pour une contre-offensive réussie. Les munitions d'artillerie font également défaut. De plus, le printemps se fait attendre et la saison de la boue se poursuit dans une grande partie du pays. Cela complique considérablement la «guerre éclair» avec des véhicules de combat lourds.

Vladimir Klitschko remercie l'Allemagne pour «les félins» Vidéo: watson

C'est sans doute pour cette raison que les mercenaires russes Wagner et les troupes aéroportées de Moscou qui leur sont alliées se battent principalement avec l'infanterie et l'artillerie dans la petite ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Même si l'offensive hivernale russe s'est majoritairement arrêtée, on estime que les troupes Wagner et les troupes aéroportées russes contrôlent désormais les trois quarts de Bakhmout.

La suppression de l'excessive bureaucratie

Certains canaux russes sur les réseaux sociaux s'attendent à une contre-offensive imminente à Bakhmout, mais on ne sait absolument pas où et quand les Ukrainiens attaqueront. Parmi le matériel de guerre récemment livré, principalement en provenance des Etats-Unis, se trouve une grande quantité de matériel lourd de déminage et de franchissement de cours d'eau.

La prochaine offensive des Ukrainiens sera probablement très différente de ce que nous avons vu l'automne dernier dans les régions de Kharkiv et de Louhansk à l'est. Entre-temps, les Russes ont fortifié des points névralgiques du long front et les ont protégés par des champs de mines. C'est notamment le cas des accès à la péninsule de Crimée. Des tranchées ont même été creusées sur les plages de sable. Les Russes se préparent également à une éventuelle opération terrestre des Ukrainiens.

Alors que les préparatifs de la contre-offensive battent leur plein, la bureaucratie ukrainienne continue à imposer ses règles, et donc, à harceler sa propre armée. Un véhicule de transport de blessés financé par des dons suisses que nous avons accompagné en Ukraine, en septembre dernier, avait alors été enregistré à tort comme véhicule privé par les douanes ukrainiennes.

Pour que cette erreur bureaucratique soit réparée, l'administration douanière d'Odessa a exigé que le véhicule soit sorti d'Ukraine avec tous les documents nécessaires, puis réimporté. Le véhicule tout-terrain, originaire de Wetzikon, dans le canton de Zurich, a donc dû être amené du front du Donbass à la frontière moldave. Cela correspond à un trajet aller-retour d'environ 1500 kilomètres.

Un officier de la brigade navale qui utilise la voiture marquée d'une croix rouge comme ambulance improvisée depuis six mois, arrive donc à Odessa avec un chauffeur également en uniforme. La voiture est clairement identifiable comme un véhicule de l'armée, mais les autorités ne se laissent pas impressionner pour autant.

L'exportation et la réimportation exigées nécessitent finalement une journée de travail entière. Et les papiers ne sont tamponnés que lorsque l'officier de marine, devenu entre-temps furieux, menace de renvoyer le véhicule aux donateurs suisses. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'erreur du système informatique a été corrigée et que la voiture a pu être rendue à sa destination. Des éclaboussures de sang provenant du transport de blessés sont encore bien visibles sur le plafond de la cabine du conducteur. (aargauerzeitung.ch)