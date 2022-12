Vidéo: watson

Reportage

Explosion d'un aquarium géant à Berlin: «Tout est ravagé»

Des clients de l'hôtel berlinois où l'aquarium «Aquadome» a explosé vendredi matin racontent la scène. Si la plupart d'entre eux ont entendu la détonation, ils n'ont pas été alertés par le personnel de l'établissement.

nils Heidemann

Ce vendredi 16 décembre, le plus grand aquarium cylindrique du monde, à Berlin, s'est fissuré, déversant des litres d'eau et son bassin de poissons tropicaux sur le sol du centre CityQuartier DomAquarée. L'explosion de la vitre a fait l'effet d'une petite bombe, déclenchant une vibration mesurée jusqu'à 15 kilomètres.

Depuis la route, Andrea Schmidt commente la scène, une main sur la poignée de la valise. Ayant été délogé de sa chambre d'hôtel lorsque les pompiers sont venus évacuer l'hôtel dans la matinée, il a dû rassembler ses affaires en vitesse.

Andrea Schmidt contemplant les sinistres. image: t-online

Il contemple la scène, parmi la fanfare de sirènes et de feux bleus émanant de camions de pompiers qui bourdonnent autour de lui.

«J'ai dormi profondément, puis vers 6 heures du matin, il y a eu une détonation extrêmement forte» Andrea Schmidt

Pas plus inquiet que cela, il se rendort jusqu'à 7h30. «Ce n'est que par internet que j'ai découvert que l'explosion était liée à l'aquarium.» A l'étage inférieur, il découvre une scène ahurissante. Le bar a disparu, il n'y a plus de tables, et le comptoir était complètement détruit.

«Les masses d'eau devaient être incroyablement puissantes» Andrea Schmidt

Un choc pour celui qui, la veille encore, était confortablement installé au salon de hôtel. «Si l'explosion s'était produite à l'heure où le bar est très fréquenté, cela aurait été dévastateur», souffle Andrea Schmidt, soulagé.

Le plus grand aquarium cylindrique du monde explose 👇 Vidéo: watson

Comme dans un rêve

Une autre cliente de l'hôtel, qui souhaite rester anonyme, dormait dans une chambre non loin de l'endroit sinistré. Vers 6h, elle ressent de fortes secousses, et se rend sur place. La scène la stupéfait: partout, des débris et des poissons gisent sur le sol.

«Au début, j'étais comme dans un rêve. Puis j'ai pleinement réalisé la scène, et je me suis demandée si j'étais en danger pendant l'explosion»

Selon les premières informations émanant des autorités, les clients de l'hôtel ne couraient aucun danger grave, mais l'incident a fait deux blessés légers.

Dans la nuit, l'aquarium était éclairé par de grands projecteurs. Mais ces derniers se sont éteints au moment de l'explosion.

«Tout ce que j'ai vu dans le hall, ce sont les lampes de poche des 10 à 15 pompiers, qui se déplaçaient dans les décombres» Une cliente de l'hôtel

Un «drame»

Sandra Weeser, membre du Parlement allemand, dormait également au sein de l'hôtel. Elle a certes entendu la détonation, mais n'a pas interrompu sa nuit pour autant. «J'ai juste pensé que c'était un court tremblement de terre», confie-t-elle à en traversant un cordon de policiers, devant l'hôtel.

«C'est un vrai drame. Dans l'hôtel, tout est ravagé» Sandra Weeser

Sandra Weeser n'a pas été inquiétée par les secousses sur le moment. Ce n'est que le lendemain qu'elle a constaté l'étendue des dégâts. image: t-online

Dans l'ensemble, tous les clients affirment que l'établissement est resté relativement calme malgré le chaos aquatique. Ils n'auraient apparemment pas été alarmés par les employés de l'hôtel. Ce n'est que lorsque les pompiers sont allés de pièce en pièce pour évacuer les gens, que beaucoup ont réalisé l'étendue des dégâts.

Cet article a été publié dans t-online. Traduit et adapté de l'allemand par jod