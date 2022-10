Le reporter de guerre Kurt Pelda en route pour Jampil, un territoire conquis à l'est de l'Ukraine. Stefan graf

Reportage

La contre-offensive de Kiev ne fait pas que des heureux en Ukraine

L'avancée ukrainienne se poursuit. Les habitants des zones libérées ne sont pourtant pas tous ravis de vivre à nouveau sous le contrôle de Kiev. Reportage

Kurt Pelda, Jampil / ch media

La route vers les territoires fraîchement conquis à l'est de l'Ukraine passe par un pont flottant. C'est ici que les pionniers ukrainien ont franchi le fleuve Donetsk, large d'environ 60 mètres. De cette manière, même le matériel de guerre lourd a pu être transporté sur l'autre rive. Après le pont, les routes sont boueuses, parsemées de nids de poule et de traces d'obus.

Dans une forêt de pins, d'anciennes positions russes sont visibles. Le terrain pourrait être miné, c'est pourquoi nous restons sur la route. Nous inspectons un char de combat russe qui vient d'exploser. Le capot du moteur a été projeté par la force de la détonation et la tourelle de plusieurs tonnes est également retournée devant l'épave rouillée.

Comment survivre à l'hiver?

Derrière la forêt se trouve le village de Jampil. Il comptait environ 2000 habitants avant la guerre. Jampil est une étape pour les troupes ukrainiennes qui continuent à avancer vers le nord-est en direction de l'importante route de liaison R66. Des groupes de personnes se sont rassemblés sur la place du village juste devant le restaurant abandonné nommé «Bon appétit».

Les gens, en majorité des retraités et des retraitées, attendent l'aide humanitaire, car leurs réserves s'épuisent. Ils s'inquiètent également de savoir comment ils pourront survivre durant l'hiver. La plupart des vitres ont été brisées par les nombreux tirs de roquettes et d'obus. Certes, le soleil brille et il fait chaud mais la nuit est déjà bien fraîche. Comment se réchauffer dans une maison en ruine si le vent passe à travers?

Lorsque les Ukrainiens ont repris Jampil fin septembre, ils ont bombardé le village avec de l'artillerie. Les Russes avaient garé leurs véhicules et leurs chars en partie juste à côté des maisons des civils et les avaient camouflés avec des branchages. A quelques pas de la place du village, juste en face du monument soviétique en l'honneur des morts de la «Grande Guerre patriotique», se trouve un de ces véhicules: un véhicule blindé de transport de troupes, garé juste à côté du mur d'une maison. Les Russes l'ont abandonné.

Incertitude quant au retour des Russes

Valeri a 80 ans et était auparavant directeur d'école. Lors de l'attaque ukrainienne, un missile a touché la cave dans laquelle se trouvait sa femme. Le pauvre homme raconte qu'après cela, il n'a plus retrouvé la moindre trace de sa femme. Ses bras lui manquent, sans elle, sa vie n'a plus de sens. Il pense que le missile est venu du côté ukrainien, mais on ne peut jamais en être sûr.

A côté de Valeri se trouve Olga, 69 ans, l'ancienne professeur de mathématiques du village. Elle nous montre une grande cave dans laquelle des familles se sont réfugiées avec leurs enfants pour échapper aux tirs. Quelques mètres plus loin, des détonations ont plié un grand pylône à haute tension et une antenne de téléphonie mobile. Le pylône est désormais en travers de la route du village, comme un barrage routier surdimensionné. Lorsque les chars ukrainiens sont arrivés à Jampil, les gens ont d'abord pris les soldats pour des Russes, raconte Olga.

«Ce n'est que lorsqu'ils ont accroché le drapeau ukrainien sur la maison communale que nous avons réalisé que les Russes étaient partis»

Olga n'est toutefois pas certaine que les Russes ne reviendront pas.

La troisième offensive sur le point de percer

L'avancée à l'est menace désormais d'importantes villes encore contrôlées par les Russes: Svatove, Severodonetsk et Lisichansk. Parallèlement, la contre-offensive ukrainienne au sud met en difficulté les troupes d'élite russes stationnées près de Kherson. La rumeur parle déjà d'une troisième offensive par laquelle les Ukrainiens veulent percer le front de Melitopol au sud. Si cela devait être plus qu'une rumeur, la zone contrôlée par la Russie au sud risquerait d'être coupée en deux.

Le pont terrestre de la Russie à travers le sud de l'Ukraine, le long de la mer d'Azov et de la mer Noire, appartiendrait au passé. Les troupes de Moscou à Kherson et dans les régions limitrophes de la Crimée ne pourraient alors plus être approvisionnées que par le pont de Kertch via la péninsule de Crimée. La fin du corps expéditionnaire russe en Ukraine serait ainsi à portée de main. Même si de nombreux Occidentaux ne veulent pas y croire, c'est désormais une possibilité réaliste: la défaite totale du corps d'invasion russe.

Plus de pensions versées depuis avril

Olga, la professeure de mathématiques, raconte maintenant la période d'occupation russe à Jampil entre avril et fin septembre. Deux fois par semaine, les Russes auraient distribué aux gens une miche de pain et un peu de nourriture. Cela n'a pas suffi. Depuis avril, c'est-à-dire depuis l'arrivée des Russes, l'Ukraine ne leur aurait plus versé de pension. Cette situation semble être la plus grande préoccupation des personnes âgées sur la place du village en ce moment. Parmi eux, il y a aussi des partisans de la Russie qui ne voient pas l'Etat ukrainien d'un bon œil.

Les pensions ne peuvent pas être transférées pour le moment car la poste du village ne fonctionne pas. Pour cela, il faudrait se rendre à Bachmut, à une bonne heure de route. Mais ici, plus personne n'a de voiture en état de marche. Les plus jeunes habitants traversent de temps en temps le pont flottant à vélo ou en petite vespa pour aller faire leurs courses dans l'une des localités moins touchées par la guerre, de l'autre côté du fleuve. En partant, Olga embrasse le cameraman et le remercie avec force pour notre visite.

Nous visitons le bureau de poste de Bachmut, une ville qui comptait autrefois environ 70 000 habitants. Nous y étions déjà en juillet, mais entre-temps, les Russes se sont rapprochés de la périphérie de la ville grâce à l'aide de mercenaires du groupe Wagner.

C'est pratiquement le seul front sur lequel les troupes de Moscou progressent encore, au prix de lourdes pertes toutefois. Les fenêtres extérieures de la poste sont protégées par des panneaux isolants contre les éclats d'obus et les ondes de choc des projectiles explosifs. Dans le hall des guichets, des retraités viennent chercher leur pension.

Même ici, le grondement de l'artillerie ukrainienne est inaudible. Les canons et les mortiers sont cachés partout dans la ville et à l'extérieur. Il y a nettement plus de tirs que d'obus qui tombent du côté russe. Tout se passe comme si la donne avait également changé dans les duels d'artillerie: en juillet, les Russes avaient encore plus de munitions et donc l'avantage. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui semblent avoir le dessus.

Cet Ukrainien espère être «libéré» par les Russes

Une vieille femme malentendante se tient à un guichet et explique à l'employée de la poste qu'elle ne peut plus retirer d'argent aux distributeurs automatiques de billets avec sa carte bancaire. Tous les distributeurs automatiques de Bachmut auraient cessé de fonctionner. Elle essaie maintenant d'obtenir son argent avec l'aide de la Poste. Le fait que la filiale fonctionne toujours malgré les tirs d'artillerie est un indice que l'Ukraine ne veut pas abandonner Bachmut.

Pourtant, parmi les quelque 10% d'habitants qui n'ont pas fui, il y a une proportion importante de partisans de la Russie. L'un d'entre eux se nomme Sergej, le gardien du marché de la ville. Plusieurs gros missiles et obus sont tombés ici, de profonds cratères en témoignent. De plus, des bombes à fragmentation semblent avoir été larguées sur le marché, probablement par un missile qui a explosé en l'air, dispersant les sous-munitions sur une plus grande surface.

Les étals du marché en tôle ondulée le prouvent: de nombreuses petites explosions ont déclenché des incendies à tous les coins et recoins de la place du marché. Sergej affirme que des chars ukrainiens ont tiré sur le marché. Il n'a pas de réponse à la question de savoir pourquoi les Ukrainiens auraient attaqué leur propre territoire. Il affirme toutefois avoir filmé l'attaque avec son téléphone portable. Plus tard, des soldats ukrainiens seraient venus et l'auraient forcé à effacer les vidéos. Sergej semble toujours avoir espoir que les Russes le «libèrent». (bzbasel.ch)