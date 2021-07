William et Harry font une trêve pour honorer leur mère

International

Famille royale: William et Harry se retrouvent pour honorer leur mère



William et Harry, en froid depuis plusieurs mois, se sont réunis jeudi pour rendre hommage à leur mère Lady Di, décédée dans un accident de voiture en 1997. Elle aurait eu 60 ans aujourd'hui.

Les princes William et Harry ont inauguré ensemble jeudi une statue en hommage à leur mère Lady Di, dans les jardins du palais londonien de Kensington.

Lady Di, 60 ans en 2021

Sous le regard des frères et soeurs de Diana, William et Harry ont ôté le tissu recouvrant le monument installé près du palais où Lady Di a vécu et où habite aujourd'hui William.

«Chaque jour, nous aimerions qu'elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage»

Décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 à l'âge de 36 ans, la princesse de Galles, née Diana Spencer, aurait eu 60 ans jeudi. La statue, réalisée par Ian Rank-Broadley, s'inspire des dernières années de sa vie.

«Capturer son humanité»

Le sculpteur a expliqué avoir voulu, avec William et Harry, «capturer sa chaleur et son humanité tout en montrant l'impact qu'elle a eu à travers les générations». La statue a été dévoilée en présence - Covid-19 oblige - d'une trentaine de personnes seulement, dont les frères et soeurs de Diana, le comte Charles Spencer, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes.

Plus de 24 ans après sa mort, le mythe de Lady Di perdure: sa voiture a été vendue aux enchères pour quelque 60'000 euros à un musée d'Amérique du Sud cette semaine, elle apparaît toujours comme une icône de la mode et ses robes font régulièrement l'objet d'expositions au Royaume-Uni - un phénomène entretenu par la série The Crown. (ats)

