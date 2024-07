L'attaque a eu lieu à Southport, près de Liverpoool. dr

Plusieurs enfants blessés dans une attaque au couteau au Royaume-Uni

Près de huit personnes, dont une majorité d'enfants, ont été blessées par un homme armé d'un couteau à Southport, près de Liverpool, au Royaume-Uni. La police a indiqué avoir arrêté un homme.

Plus de «International»

Un individu a attaqué plusieurs personnes au couteau vers midi lundi à Southport, ville balnéaire proche de Liverpool, au Royaume-Uni. Au moins huit personnes ont été blessées, dont une majorité d'enfants. L'auteur a été appréhendé par la police.

Les services de secours se sont dépêchés sur place et plus d'une douzaine d'ambulances ont notamment été aperçues, indique la BBC. «Huit patients avec des blessures à l'arme blanche» ont été transportés dans plusieurs hôpitaux, dont un pour enfants.

Les faits auraient eu lieu dans un club pour enfants où se trouvait notamment un atelier de danse Taylor Swift. Six à sept jeunes filles auraient été poignardées et leurs mères sont sous état de choc. Colin Parry, qui tient un commerce dans la rue où s'est produite l'attaque, a affirmé avoir assisté à une scène «digne d'un film d'horreur».

Aucun élément n'a été donné en l'état sur les possibles motivations de l'agresseur.

Le premier ministre réagit

Réagissant sur X, le premier ministre Keir Starmer a évoqué un événement «horrible et profondément choquant», assurant rester informé de l'évolution de la situation.

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a salué la «réponse rapide et courageuse» de la police et des secours face à ce «terrible incident».«Toutes nos pensées vont vers les familles et les proches de ceux touchés», a-t-elle affirmé, s'exprimant à la Chambre des Communes.

Qui est Keir Starmer? Cet homme «indéchiffrable» va devenir premier ministre du Royaume-Uni

(acu/ats)