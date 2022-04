Migrants du Rwanda: Le gouvernement britannique se défend comme il peut

Dans l'article, les deux ministres affirment qu'ils prennent des «mesures audacieuses et innovantes» et qu'il est «surprenant que les institutions qui critiquent les plans ne proposent pas leurs propres solutions». La ministre britannique de l'Intérieur a poursuivi en disant qu'elle s'attendait à ce que d'autres pays suivent l'exemple du Royaume-Uni, citant notamment le Danemark.

Dans un article publié dans le Times et où elle s'exprime conjointement avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, la collègue de Boris Johnson a réaffirmé que ses plans controversés étaient «audacieux et novateurs». Ce faisant, elle réagissait, entre autres, aux bruits désapprobateurs des milieux ecclésiastiques.

Les organisateurs de Coachella prennent un peu The Weeknd pour un c...

Mon smartphone m'écoute, même en veille, et cet espionnage me gave

Trahisons et secrets: notre Conseil fédéral va mal et l'Ukraine n'aide pas

A cause de Poutine on dépense plus pour l'armée: quel impact sur l'économie?

L'attaque russe contre l'Ukraine fait augmenter les dépenses militaires dans le monde. Le monde s'appauvrit-il pour autant?

L’attaque de Vladimir Poutine force les Etats à réagir. Les envies de puissance du président russe font augmenter les dépenses militaires dans le monde. En Europe, l'Italie, la Norvège et l'Allemagne ont, par exemple, décidé de dépenser davantage pour leur défense. Les Etats-Unis et la Chine, qui sont déjà les pays qui dépensent le plus dans le domaine militaire, ont également l'intention de consacrer plus de ressources à l'armée.