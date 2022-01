Les proches du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange s'inquiètent pour sa santé mentale et physique. Image: sda

WikiLeaks: l'audience majeure qui sauverait Assange débute aujourd'hui

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, apprendra lundi s'il peut faire appel devant la Cour suprême du Royaume-Uni contre une décision de la Haute Cour selon laquelle il pourrait être extradé vers les Etats-Unis.

C'est une étape majeure dans un dossier qui dure depuis plus de 10 ans. Ce lundi, la Haute Cour de Londres indiquera à 10h45 (11h45 en Suisse) si elle accorde du crédit à l'argumentation des avocats de Julian Assange qui veulent aller devant la Cour suprême du Royaume-Uni, ou si, au contraire, elle mettra un terme à leur appel déposé en recours jeudi.

Dans ce cas-ci, la décision d'extradition vers les Etats-Unis serait renvoyée au ministère de l'Intérieur britannique et l'ancien journaliste, qui fait face à 18 chefs d'accusation liés à la publication de 500 000 dossiers secrets américains, pourrait être emprisonné jusqu'à 175 ans aux Etats-Unis.

«Cela pourrait être la dernière chance d'arrêter l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis [...] Quoi qu'il arrive ensuite, le Royaum-Uni a également une responsabilité juridique et morale» Rebecca Vincent, la représentante londonienne de l'organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières twitter

Double face

D'un côté, cet Australien d'origine est accusé d'avoir volé et publié, en collaboration avec la lanceuse d'alerte Chelsea Manning, des informations confidentielles sur les opérations militaires américaines en Irak et en Afghanistan, mettant ainsi en danger la vie des informateurs américains. De l'autre, ses soutiens voient en Julian Assange un journaliste d'investigation qui a mis en lumière des crimes de guerre. L'homme de 50 ans est détenu depuis plus de deux ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres.

La fiancée de Julian Assange, Stella Moris, a déclaré sur Twitter qu'il avait déposé un recours en appel jeudi. Image: sda

Les proches d'Assange, en particulier sa fiancée, s'inquiètent pour sa santé. Jusqu'à présent, son bien-être psychique était au premier plan, mais la situation semble également l'affecter de plus en plus physiquement. Peu après le dernier verdict, Stella Moris a annoncé qu'Assange avait été victime d'une petite attaque cérébrale. (ats/mndl)