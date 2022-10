La date du couronnement de Charles: un affront contre Harry et Meghan?

Avant l'annonce de la date, Charles aurait déjà fait part de ses souhaits pour l'organisation de la journée. Le monarque préfère une version allégée de la cérémonie du couronnement. L'événement devrait correspondre à sa vision d'une monarchie plus moderne. Le couronnement de sa défunte mère Elizabeth II en 1952 avait duré environ trois heures. La cérémonie de Charles est censée durer moins d'une heure. Autres révolutions: la liste des invités serait revue à la baisse et certains rituels fastueux abandonnés.

Les détracteurs de la famille royale semblent se ranger du côté des Sussex. Ils y voient une provocation délibérée. Quoi qu'il en soit, cela devrait apporter un éclairage intéressant sur la manière dont Harry et Meghan définiront leurs priorités ce jour-là . Si le couple, qui vit aux Etats-Unis avec ses deux enfants, assiste à la cérémonie en Grande-Bretagne, il devra renoncer aux festivités pour Archie. C'est même à se demander si Harry et Meghan seront invités.

C'est une vidéo hallucinante. Le cul entre coup de génie et immense malaise. Le romantisme kitsch made in France peut-il inciter la France à offrir plus d'armes à l'Ukraine? Le ministère de la Défense y croit tellement qu'il vient de faire de Macron et Zelensky les nouveaux Gainsbourg-Birkin de la guerre.

«Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Et je te rejoins.» Aujourd'hui, la bromance qui ne cesse d'enfler entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron est officiellement une arme de séduction massive. Dans une vidéo qui n'a rien à envier aux pires souvenirs de la série Emily in Paris, le très sérieux ministère de la Défense ukrainien supplie la France de lui envoyer des armes.