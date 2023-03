Viktor But, le «marchand de mort» de Poutine s'est mis à l'art

Viktor But s'adresse aux médias lors de l'inauguration de son exposition d'art. image: keystone

Viktor But, le «marchand de mort» de Poutine, a un nouveau hobby

Viktor But était l'un des trafiquants d'armes les plus célèbres du monde. En décembre dernier, il a été libéré de prison en échange de la basketteuse américaine Brittney Griner. Il semble désormais avoir trouvé un nouveau passe-temps.

Viktor But a célébré mardi le vernissage de son exposition d'art dans une galerie de Moscou, rapporte l'agence de presse AP. Le célèbre marchand d'armes a été arrêté en Thaïlande en 2008, extradé vers les Etats-Unis en 2010 et condamné à 25 ans de prison en 2011 pour conspiration, trafic d'armes et soutien au terrorisme.

L'homme est accusé d'être impliqué dans la livraison d'armes dans les foyers de conflit les plus divers du monde. Ainsi, selon les actes d'accusation de sa condamnation aux Etats-Unis, il existe des indices clairs selon lesquels Viktor But aurait également fourni des armes, entre autres, aux talibans, à Al-Qaida, au Hezbollah et autrefois au seigneur de guerre libérien Charles Taylor, également connu sous le nom de «boucher du Liberia et de la Sierra Leone».

Il aurait également été impliqué dans les guerres des Balkans et en Libye sous Mouammar Kadhafi. La Russie a toujours présenté les enquêtes et les condamnations de Viktor But comme étant motivée par des considérations politiques.

Le chef de son parti politique, le LDPR, Leonid Slutsky, offrant des fleurs à But. photo: keystone

En décembre de l'année dernière, il a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers controversé avec les États-Unis contre la basketteuse américaine Brittney Griner, emprisonnée en Russie pour possession de cannabis. Elle a été autorisée à rentrer chez elle.

Dès son arrivée dans son pays, l'ancien trafiquant d'armes a déclaré qu'il n'envisageait pas de carrière politique en Russie. Néanmoins, peu après son retour, il a adhéré au Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR). Il a également soutenu publiquement la guerre en Ukraine et s'est déclaré prêt à aller au combat si on le lui demandait.

Un cameraman filmant les œuvres de Viktor But. image: keystone

Mais il est évident qu'il a jusqu'à présent consacré son temps à d'autres activités. Dans son exposition, l'homme âgé de 56 ans présente les types d'art les plus divers. Selon le Huffington Post, on trouve parmi les œuvres des portraits de stars de cinéma de l'époque soviétique, des dessins d'avions de chasse, mais aussi des images d'animaux. L'exposition présente également des objets personnels, des photos ainsi qu'un plan de sa cellule dans une prison américaine.

«Quand on est entouré de murs absolument gris avec des barbelés et qu'on ne voit pas l'horizon pendant longtemps, c'est dur», a-t-il déclaré. La privation de stimuli visuels a été un défi pour lui et le dessin l'a aidé à surmonter les moments difficiles passés en prison.

L'histoire de la vie de Viktor But a été mise en scène à plusieurs reprises dans des films et notamment dans le long métrage Lord of War, avec Nicolas Cage dans le rôle principal.

