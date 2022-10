Chambre de torture russe: on en sait plus sur les dents en or retrouvées

Les autorités ukrainiennes n'ont pas hésité à accuser les Russes d'avoir arraché des dents dans les territoires occupés, «exactement comme les Nazis», après une macabre découverte dans un village libéré. La réalité est plus complexe.

Les images ont fait le tour du web. Mardi, les autorités ukrainiennes partageaient des clichés montrant une salle de torture russe découverte dans un village fraîchement libéré de la région de Kharkiv, Pisky-Radkivski. Détail morbide: à côté d'un masque à gaz et d'un gode, on pouvait voir une caisse remplie de dents en or.

La référence aux horreurs de la Shoah est plus qu'évidente, ce qui n'a évidemment pas échappé aux Ukrainiens: le département de la Défense s'est, par exemple, empressé de dénoncer un «mini Auschwitz» dans son post Twitter:

La députée ukrainienne Inna Sovsun est allée encore plus loin: «Les soldats russes ont arraché des capuchons de dents en or et des dentiers dans les territoires occupés. Exactement comme les nazis l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale», a-t-elle tweeté.

Un récit repris par plusieurs internautes, ainsi que par certains médias occidentaux. Le Telegraph anglais n'a pas hésité à écrire que «des dents en or ont été arrachées aux victimes dans une chambre de torture russe».

Le très respectable Telegraph a été un peu trop affirmatif. Image: Twitter

D'autres médias (dont watson) ont présenté la découverte de manière plus neutre, tout en laissant la place à l'imagination sur l'origine des fameuses dents en or.

«Ces dents appartiennent à mes patients»

On en sait désormais un peu plus grâce aux journalistes du Bild, qui se sont rendus sur place et ont parlé avec les habitants du village. Ceux-ci confirment que des tortures ont eu lieu. Selon le journal allemand, ils entendaient régulièrement des cris de détresse provenant de différents bâtiments.

En revanche, les dents n'ont aucun rapport avec cela. Elles ne proviennent pas de morts ou de torturés, mais de patients d'un dentiste local, appelé Sergey. «Ces dents ressemblent à celles de ma collection, qui a été pillée par les occupants», raconte-t-il à Bild. «En 30 ans, j'en ai retiré des dizaines de milliers».

«Je suis le seul dentiste ici. Donc si elles ont été trouvées ici, elles doivent être à moi» Sergey

Le dentiste suppose que des Russes ont volé les dents parce qu'ils les prenaient pour de l'or véritable (en réalité, il s'agit d'acier inoxydable). Ils s'en servaient également pour intimider la population locale. Une tactique très efficace, à en juger la réaction des autorités.

Le blogueur spécialisé Oryx, observateur attentif du conflit en cours, rappelle que dans une guerre, la désinformation vient souvent des deux côtés. (asi)