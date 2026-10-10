Sergueï Sourovikine fut un temps l'un des généraux les plus importants de Poutine. Image: montage watson

Le «cannibale de Poutine» serait de retour

Sergueï Sourovikine a autrefois commandé les troupes russes en Ukraine, avant d'être écarté après la rébellion du groupe Wagner. Le militaire, surnommé «général Armageddon», serait désormais de retour à Moscou.

Anna von Stefenelli / t-online

Plus de «International»

Un article de

Vladimir Poutine aurait rappelé à Moscou l'un de ses généraux les plus connus. Sergueï Sourovikine, surnommé «général Armageddon» en raison de la brutalité de ses méthodes de guerre, aurait mis fin à sa mission en Algérie. Les médias russes et britanniques évoquent déjà la possibilité qu'il se voie confier un nouveau rôle dans la guerre contre l'Ukraine.

Début octobre, le chroniqueur militaire russe Viktor Baranets annonçait déjà le retour de Sourovikine à Moscou. Dans un entretien accordé au Journal de l'Union parlementaire de la Russie et de la Biélorussie, il affirmait que le ministère de la Défense réfléchissait à la manière de réemployer ce général expérimenté. Parmi les missions envisagées, il citait notamment les combats dans l'est de l'Ukraine.

L'expert militaire britannique Hamish de Bretton-Gordon va plus loin. Dans une tribune publiée par le Telegraph, il affirme que Poutine a rappelé Sourovikine pour accentuer la pression sur Kiev, notamment en prenant pour cibles les ponts de la capitale ukrainienne. Il ne cite toutefois aucune source permettant d'étayer l'existence d'une mission aussi précise.

Pour l'heure, ni le Kremlin ni le ministère russe de la Défense n'ont officiellement confirmé que Sourovikine allait se voir confier de nouvelles fonctions.

Sourovikine avait été écarté après la rébellion de Wagner

Sergueï Sourovikine avait pris le commandement des forces russes en Ukraine en octobre 2022. Peu après, la Russie lançait des frappes massives contre les infrastructures énergétiques et les réseaux d'approvisionnement ukrainiens. Sa conduite impitoyable de la guerre lui avait valu le surnom de «général Armageddon» dans les médias occidentaux ou encore celui peu flatteur de «cannibale de Poutine».

Dès janvier 2023, il avait perdu son poste de commandant en chef. Après l'échec de la rébellion des mercenaires du groupe Wagner, en juin de la même année, Sourovikine avait pratiquement disparu de la scène publique. Il était considéré comme un proche d'Evgueni Prigojine, le chef de Wagner. Des informations avaient alors laissé entendre qu'il aurait pu être au courant des préparatifs de la rébellion. Elles n'ont toutefois jamais été confirmées de manière définitive.

Le général avait ensuite refait surface en Algérie. Selon les autorités russes, il y dirigeait un groupe de spécialistes militaires russes. D'après Viktor Baranets, cette mission aurait désormais pris fin.

Les intentions de Moscou concernant le général, qui approche aujourd'hui de la soixantaine, restent inconnues. Son retour suscite néanmoins l'attention, d'autant que la Russie a récemment intensifié ses frappes aériennes contre les villes et les infrastructures essentielles ukrainiennes à l'approche de l'hiver. (trad. hun)