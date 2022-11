Pourquoi ce soldat russe en slip est surnommé le «Kardashian sibérien»

En poste à Donetsk, cet homme est tombé sur une caméra de surveillance appartenant à une famille ukrainienne et a décidé de la voler. Voici son histoire.

Le «Kardashian sibérien», c'est moins effrayant que le «boucher de Poutine», mais c'est beaucoup plus rigolo. Grâce à (ou à cause de) ce soldat russe moyennement futé, la guerre en Ukraine a sa propre télé-réalité. Depuis qu'il a décidé de voler une caméra de surveillance dans la région de Donetsk et de la brancher dans son salon, le monde entier peut suivre, jour et nuit, la vie (bien peu) trépidante de sa famille.

Très joli papier peint, monsieur.

Mais pourquoi tant de voyeurisme de la part de ce Sibérien réchauffé des fesses? Parce que c'est involontaire. Le soldat, un Bouriate, n'a pas eu la présence d'esprit de modifier les paramètres de la caméra de surveillance avant de l'allumer. Si bien que le propriétaire de la webcam, le vrai, a pu prendre le contrôle du flux d'images et... le partager au gré de sa joie malveillante.

A moitié à poil

C'est le blogueur et influenceur ukrainien Yan Gordienko qui a révélé cette histoire rigolote, sur Instagram. Selon lui, le lésé est un ami. C'est grâce à lui si des petits chanceux semblent désormais avoir accès à des scènes passionnantes, comme... une femme qui boit le thé, des gens qui font le ménage et notre soldat qui se balade (la plupart du temps) à moitié à poil.

Un véritable Truman Show de la guerre pour ce «Kardashian sibérien» qui découvre, bien malgré lui, la définition du mot «karma».