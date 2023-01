«C'est un crétin qui décide»: ces mercenaires russes fustigent l'armée de Poutine

«Ne perds pas la foi, l'unité et l'honneur. Combats jusqu'au bout, car le peuple russe et notre patrie sont derrière nous»

Leur groupe de mercenaires est dirigé par Alexei Milchakov, un coupeur d'oreilles sadique aux fantasmes cannibales , et son ami Jan Petrovsky. Tous deux sont responsables de crimes de guerre et d'opérations de combat brutales en Syrie et dans le Donbass.

Les mercenaires de l'unité néonazie Task Force Rusich sont craints et détestés pour être les combattants russes les plus brutaux . Le noyau de cette unité paramilitaire est constitué de fervents nazis russes qui rêvent d'un nouvel empire de la Grande Russie. Leur lieu d'intervention actuel est la région de Donetsk.

Les héritages sont toujours plus énormes en Suisse et une règle importante va changer

Matt Gaetz, fanboy de Trump et cauchemar vivant du Congrès

Il rêve de remettre le prix Nobel de la paix à Donald Trump et représente ce que l'extrême droite américaine fait de plus gratiné. Ce mardi, le sénateur Matt Gaetz s'est illustré dans sa plus grande spécialité: semer la pagaille au Capitole et faire capoter les rêves de ses adversaires.

On n'avait plus vécu tel scénario depuis cent ans. Mardi, la chambre basse du Congrès américain s’est révélée tout bonnement incapable d’élire son nouveau président, au terme de trois anxieux tours de scrutin.