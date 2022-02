Poutine annonce une «opération militaire» en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé tôt jeudi matin une «opération militaire» en Ukraine pour défendre les séparatistes prorusses. Image: sda

Le dirigeant russe affirme avoir pris cette décision pour protéger la région du Donbass, arguant que les circonstances nécessitent une action décisive.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé tôt jeudi matin une «opération militaire» en Ukraine pour défendre les séparatistes prorusses, dans un discours suprise à la télévision russe. Il a appelé les soldats ukrainiens «à déposer les armes».

Poutine a dénoncé une fois encore un «génocide» orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi, et de la politique agressive de l'Otan à l'égard de la Russie, dont l'Ukraine serait l'outil.

«J'ai pris la décision d'une opération militaire» Vladimir Poutine, dans sa déclaration (peu avant 4h en Suisse)

Il a assuré ne pas vouloir «d'occupation» de l'Ukraine, mais sa «démilitarisation». Puis, il s'est adressé à ceux «qui tenteraient d'interférer avec nous [...] ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues».

«Je suis sûr que les soldats et officiers de la Russie rempliront leur devoir avec courage. La sécurité du pays est garantie.» Vladimir Poutine

Pour le moment, le dirigeant russe n'a pas donné de précision quant à l'ampleur de l'opération militaire, si elle allait se limiter à l'est de l'Ukraine où si elle serait plus large.

La réaction de Joe Biden

Le président américain Joe Biden a promis mercredi que «le monde exigerait des comptes de la Russie» après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'«une opération militaire» en Ukraine. Le démocrate a dénoncé une «attaque injustifiée»:

«Le président Poutine a choisi [de lancer] une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques. La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera.

De son côté, le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a condamné une «attaque téméraire et non provoquée» par la Russie.

L'Ukraine ferme son espace aérien

Peu après le discours de Vladimir Poutine, le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars, pour la première fois en plus de sept ans, et la bourse de Hong Kong chutait de plus de 3%.

L'Ukraine a annoncé jeudi la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile, invoquant «un haut risque pour la sécurité».

Développement suit

(ats/jch)