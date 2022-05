Pourquoi Poutine pourrait avouer le 9 mai qu'il fait la guerre à l'Ukraine

«Il a préparé le terrain pour pouvoir dire "regardez, c'est maintenant une guerre contre les nazis, et ce dont j'ai besoin, c'est de plus de gens. J'ai besoin de plus de chair à canon russe"»

Certains ont parlé du 9 mai 2022 comme un possible jour de la victoire pour la Russie . Mais la fin de la guerre ne semble plus une option: dimanche, dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset , le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a assuré que le Kremlin ne souhaitait pas terminer le conflit en Ukraine pour cette date. Ce que l'on murmure aujourd'hui, c'est que Poutine pourrait passer à l'étape supérieure en déclarant la guerre, la vraie.

Le 9 mai est une date hautement symbolique dans le pays de Poutine. Le «Jour de la Victoire», on célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Un moment qui a donc une résonance particulière cette année. Rappelons-nous qu'en annonçant son «opération militaire», le dirigeant russe décrivait ses objectifs en ces termes: «Nous nous efforcerons d’arriver à une démilitarisation et une dénazification de l’Ukraine.»

C'est que, concernant ce dernier point, la loi martiale pourrait être imposée, comme l'a relevé Libération , «ce qui permettra [notamment] à la Russie de fermer ses frontières [...] et de demander un soutien accru à ses alliés, le Bélarus en tête.» Aussi, le journal français constate qu'avec un état de guerre reconnu officiellement, Moscou pourrait garder ses recrues dans ses rangs plus longtemps que leur mandat d’un an.

Sur BFM TV ce mardi, le consultant Défense de la chaîne Jérôme Péllistrandi et le spécialiste des relations internationales Patrick Sauce ont expliqué qu'un tel choix permettrait de mobiliser davantage de forces militaires, et surtout de faire entrer la Russie dans une économie de guerre. C'est-à-dire:

Comme le rappelle BFM TV , la déclaration de guerre est reconnue en droit international. «Elle correspond à une déclaration formelle d'un gouvernement national pour signifier l'état de guerre entre cette nation et une ou plusieurs autres.» Différentes chartes – première et seconde conférences de La Haye sur la paix, ONU ... – encadrent cette notion, renvoyant à une réalité illicite depuis la Première guerre mondiale: la guerre, précisément.

La très riche famille qui possède Decathlon veut rester en Russie

La discrète famille française Mulliez a fait fortune avec Décathlon, Auchan et Leroy Merlin. Sa présence importante en Russie devient de plus en plus problématique. A contrecœur, elle se résout à retirer une partie de ses magasins du pays.



L'argent ne fait pas tout. Mulliez, l'une des entreprises de commerce de détail les plus grandes et les plus rentables du monde, aussi implantée en Russie, l’a bien compris. Même en France, son pays d'origine, personne ne connaît son nom. Pourtant 10% des dépenses quotidiennes de tous les Français atterriraient dans la poche de la discrète famille propriétaire. Mulliez gère entre autres les supermarchés Auchan, le fournisseur d'articles de sport Decathlon et la chaîne de bricolage Leroy Merlin. Une entreprise colossale, composée de 500 000 collaborateurs, qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 80 milliards d'euros.