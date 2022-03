«Je suis la première?!» Une star russe visée par la loi anti «fake-news»

La nouvelle loi contre les fake news, fraîchement sortie du Kremlin, a sa première cible importante. Une enquête «criminelle» a été ouverte mercredi contre Veronika Belotserkovskaya. Le motif? «Des informations délibérément fausses sur l'utilisation des forces armées russes pour détruire des villes et la population civile de l'Ukraine», diffusée sur son compte Instagram. L'entrepreneure et influenceuse russe risque jusqu'à 15 ans de prison.

«Alors? Je serai donc la première? Me voilà officiellement déclarée comme une personne décente!» Ce message a été posté sur une page Instagram mercredi soir. Un compte qui collectionne quasi un million d'abonnés et qui appartient à une célèbre entrepreneuse russe: Veronika Belotserkovskaya. Pourquoi ce message? Cette femme est désormais sous enquête criminelle. Son crime? Des informations qu'elle aurait partagées sur des posts Instagram durant le mois de mars.

«Veronika Belotserkovskaya a publié un certain nombre d'informations sur sa page publique du réseau social "Instagram". Sous couvert de messages pouvant être jugés fiables, elle a partagé des informations délibérément fausses sur l'utilisation des forces armées de la Fédération de Russie pour détruire des villes et la population d'Ukraine, y compris des enfants, au cours d'une opération militaire spéciale sur le territoire de cet État.» Un extrait du message, accessible au public sur le site de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie. L'acte a été publié à 18:26 mercredi soir.

En partageant un extrait des «crimes» qu'elle aurait commis, elle tient à démontrer qu'elle ne se taira pas.

Selon la Commission d'enquête, ses publications discréditeraient les autorités russes et les forces armées de la Fédération de Russie. D'après les informations que les enquêteurs auraient à leur disposition, Veronika Belotserkovskaya se trouverait «en dehors des frontières de la Fédération de Russie». Elle serait donc officiellement considérée, toujours selon le message disponible sur le site de cette commission, comme «une fugitive recherchée à l'international».

La loi contre les «fake news»

Cette Loi contre la désinformation a été adoptée par la Douma (la chambre basse du Parlement russe) le 4 mars dernier. Un arsenal législatif criminalisant la «désinformation médiatique» contre l'armée russe. Ce sont en réalité des amendements concernant «la répression des fake news et le discrédit des forces armées russes et les appels à des sanctions».

Tout citoyen russe, et pas seulement les journalistes, risque désormais jusqu'à quinze ans de prison.

Qui est cette femme?

Sur son compte Instagram, elle se prénomme Belonika. Mais son véritable nom, c'est Veronika Belotserkovskaya, née en 1970 à Saint-Pétersbourg. Une entrepreneure, directrice de médias et éditrice russe. Sur le site Monaco Tribune, on apprend qu'elle vit sur la Côte d’Azur, six mois par année. «Elle est propriétaire de plusieurs célèbres publications russes et auteure de best-sellers de cuisine.» Selon le journaliste français Vincent Glad, sur Twitter, elle serait à Monaco à l'heure actuelle.

Elle tient également un blog de cuisine très suivi, dans lequel elle partage ses recettes et ses trouvailles culinaires. Elle côtoie les grands chefs européens des fourneaux et «organise des voyages gustatifs dans le monde entier».

Lorsqu'elle était âgée d'une vingtaine d'années, elle tenait une agence de publicité et travaillait notamment avec le bureau de Channel One à Saint-Pétersbourg. Elle a ensuite épousé un riche banquier russe. Son nom? Boris Belotserkovsky. Ils ont divorcé après dix-sept ans d'union.

Sur son compte Instagram, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des photos plutôt inoffensives d'elle-même, de son chat, de nourriture et des jolis clichés de voyages. Ce n'est que fin février que «Belonika» a commencé à s'exprimer politiquement sur le conflit.

Des vidéos contre l'armée russe:

Mais aussi de l'humour noir quand l'invasion a démarré: «Quelqu'un connaît-il le numéro de téléphone de Bruce Willis?» «Belonika»

Mercredi soir, alors que l'enquête est officiellement lancée par la justice russe, personne ne sait véritablement où elle se trouve. Son compte Instagram est toujours ouvert (et actif). A 22h, elle a posté une dernière story invitant ses followers à la rejoindre sur Telegram.