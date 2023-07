Des soldats ukrainiens tirent un mortier en direction des positions russes, sur la ligne de front près de Bakhmout, en Ukraine, le vendredi 30 juin 2023. Image: Keystone

L'Ukraine veut reprendre cette ville importante pour la Russie

Les mercenaires du groupe paramilitaire Wagner ont conquis Bakhmout au printemps dernier. De nombreux éléments indiquent, toutefois, un regain d'intérêt de la part de l'Ukraine. La reprise de la ville serait un coup dur pour la Russie.

Clara Lipkowski

Aucune autre ville n'a fait l'objet de combats aussi violents que Bakhmout. La guerre de position a duré des mois et coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. En mai, les soldats russes se sont finalement emparés de cette ville de l'est de l'Ukraine.

Bakhmout semble de nouveau au centre de l'attention. En effet, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense Hanna Malyar, une «initiative opérationnelle» des forces armées ukrainiennes est en cours. Elle affirme que les combattants ukrainiens auraient avancé de 1200 mètres en direction de Klishchiivka (à 7km au sud-ouest de Bakhmout) et de 1500 mètres en direction de Kurdyumivka (à 13km au sud-ouest). Des blogueurs militaires signalent également sur Twitter des activités autour de la ville.

Bakhmout a une valeur stratégique

Les combats seraient explosifs. Pour rappel, ce sont les mercenaires du groupe paramilitaire Wagner qui ont conquis la ville en mai dernier. Les forces armées russes régulières n'y étaient pas parvenues.

Que signifie la reprise des combats autour de Bakhmout? Alexander Dubowy, expert en Europe de l'Est et analyste politique, estime que l'Ukraine a un intérêt à encercler la ville. Car selon lui:

«Même si Bakhmout n'est pas important d'un point de vue stratégique, la ville a une grande valeur symbolique» Alexander Dubowy, expert en Europe de l'Est et analyste politique

Après plus de 5 semaines de contre-offensive, l'Ukraine aurait déjà remporté des succès partiels sur place. Selon le commandant de la compagnie de reconnaissance de la 57e brigade de l'armée, Denys Yaroslavskyj, les forces armées contrôlent désormais la partie nord du barrage de Berkhivka.

Sur le flanc sud, les troupes ukrainiennes auraient pris Klishchiivka, un point de contrôle stratégiquement important, selon le général. En effet, il se trouve directement sur une route d'accès sud à Bakhmout, contrôlée par la Russie.

Des «succès sur le terrain»

L'expert militaire Nico Lange écrit sur Twitter que des «contre-attaques locales» ont été réussies, précisément sur des «positions tenues auparavant par Wagner».

Selon la journaliste du Welt Tatiana Ohm, un militaire ukrainien a confirmé les informations selon lesquelles plus de 100 Russes sont morts au combat et dix ont été capturés.

Pour rappel, il y a quelques mois, la défense de Bakhmout était encore considérée comme stratégique pour l'Ukraine, afin d'éviter une conquête complète de la région du Donbass par la Russie. La ville est devenue par la suite le symbole d'une résistance acharnée: pendant des mois, l'armée ukrainienne a combattu et a essuyé de lourdes pertes.

Lorsque des mercenaires de Wagner, sous les ordres d'Evgueni Prigojine, ont finalement réussi à s'emparer de la ville, la Russie a également essuyé d'énormes pertes, avec pour conséquence un affaiblissement des troupes. Evgueni Prigojine a retiré ses combattants pour les reformer et les forces armées régulières russes sont venues reprendre les positions.

Une possible reprise de Bakhmout par l'Ukraine?

Selon des informations non confirmées, le général ukrainien Oleksandr Syrskyj serait désormais impliqué dans les combats près de Bakhmout. L'homme avait déjà défendu Kiev et mené la contre-offensive dans le district de Kharkiv durant les premiers mois de la guerre. Les blogueurs pro-ukrainiens espèrent donc que Kiev reprenne la ville.

Du côté russe, des mouvements ont été enregistrés sur place. Selon le chercheur militaire Nico Lange, il semblerait que Moscou ait à nouveau déplacé des troupes dans la région. Il parle d'unités VDV, c'est-à-dire des troupes aéroportées russes. La journaliste Tatiana Ohm fait quant à elle état de mouvements de troupes russes depuis Lyman, à 65km au nord de Bakhmout.

Une ville importante pour la Russie

Ce qui est certain, c'est que Moscou a elle aussi un fort intérêt pour la ville ukrainienne, dont la conquête n'a de loin pas été facile. En effet, le chef du groupe Wagner est un ennemi juré du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, responsable des forces armées régulières.

Evgueni Prigojine a critiqué à plusieurs reprises Sergueï Choïgou dans des vidéos et l'a rendu complice de la mort de soldats russes. Il lui a notamment reproché des retards dans la livraison de munitions. Le chef de Wagner a également insulté le commandement militaire et l'a accusé de sabotage.

«Si Bakhmout revenait à l'Ukraine, ce serait une défaite cuisante pour Sergueï Choïgou» Alexander Dubowy, expert en Europe de l'Est et analyste politique

Selon l'expert, l'armée russe fera tout son possible pour conserver la ville.

Il ne reste plus qu'une centaine d'habitants

Pour rappel, Bakhmout comptait autrefois 73 000 habitants, mais suite aux violents combats, la plupart d'entre eux ont fui, et on estime qu'il ne reste qu'une centaine de personnes.

L'armée ukrainienne s'approcherait désormais de la région par le nord, via la localité de Yakovlivka, également située sur une route d'accès à Bakhmout. Car l'Ukraine poursuit elle aussi son propre objectif sur place.

«Elle veut attirer le plus grand nombre possible de militaires russes dans la ville, ce qui les rendrait inutilisables sur d'autres parties du front» Alexander Dubowy, expert en Europe de l'Est et analyste politique

Des combats acharnés ont lieu actuellement dans d'autres localités du Donbass, mais aussi autour de Zaporijjia, au sud de l'Ukraine.

Selon l'expert en Europe de l'Est, la contre-offensive durera encore plus longtemps. Il affirme: «Ce n'est que dans quelques semaines que l'on pourra tirer un premier bilan et ce n'est qu'à l'automne que l'on verra les véritables succès.»

