Le plus grand yacht du monde confisqué à un oligarque russe

La troisième fortune de Russie s'est vue confisquer son yacht cette semaine. Un coup dur pour l'oligarque russe, alors que tous cherchent à éviter les sanctions, notamment financières de l'UE.

Image: shutterstock

Selon le magazine Forbes, les autorités allemandes ont annoncé avoir saisi, lundi, le plus grand yacht du monde d'une valeur de 600 millions de dollars, soit environ 551 934 000 francs suisses. Le bateau est la propriété d'Alicher Ousmanov, un oligarque russe. Depuis plusieurs mois, le bateau était amarré au port d'Hambourg, en Allemagne, pour des travaux.

Un véritable monstre des mers

Dilbar, c'est le nom du yacht, mesure 156 mètres et peut accueillir 24 passagers dans 12 suites, en plus des 96 membres d'équipage. Salle de sport, sauna, salon de coiffure, piscine – la plus grande jamais installée sur un yacht – et deux hélisurfaces, bref, c'est un gros (gros) bateau.

La preuve en image. Image: shutterstock

Qui est Alicher Ousmanov ?

Cet homme serait la troisième fortune du pays. Proche du Kremlin, sa richesse est estimée à plus de 14 milliards de dollars. Cet ancien conseiller de l'entreprise Gazprom s'est enrichi suite à la chute de l'empire soviétique en fondant, en 1999, sa société Metalloinvest.

Alicher Ousmanov derrière Vladimir Poutine. Image: keystone

C'est aussi grâce à ses parts dans le groupe chinois électronique Xiaomi et ses investissements dans le monde du football, et notamment chez Arsenal, que sa richesse n'a fait que grandir. En 2018, il a par ailleurs vendu sa participation de 30% dans le club pour près de 700 millions de dollars.

Citoyen lausannois

Fun fact, selon un article datant de 2016 du journal Le Temps, Alicher Ousmanov avait déménagé en Suisse, plus précisément à Lausanne. (sia)