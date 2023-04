Les conditions de l'opposant russe sont, selon son avocat, catastrophiques. Image: sda

L'opposant russe Navalny, malade, laissé «sans soins» en prison

L'avocat d'Alexeï Navalny s'est montré très inquiet concernant l'état de santé de son client.

Plus de «International»

L'opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné depuis deux ans, est malade et laissé «sans soins», a affirmé mardi son avocat Vadim Kobzev. Il a dénoncé une situation «très étrange».

«Dans la nuit de vendredi à samedi, une ambulance a été appelée dans sa cellule à cause d'une maladie à l'estomac qui s'est aggravée», a tweeté M. Kobzev au sujet de l'état de santé de son client.

Il a affirmé que M. Navalny, 46 ans, souffrait d'«une maladie inconnue pour laquelle personne ne le soigne».

«Selon son dossier médical, au cours des quinze derniers jours, il a perdu 8 kilos»

Il ajoute que les colis contenant des médicaments que la mère de M. Navalny envoyait à son fils «lui sont renvoyés», sans qu'il ne puisse les recevoir.

Selon M. Kobzev, son client souffre de «crises» et il a dit «ne pas exclure» une tentative des autorités de laisser la santé de l'opposant politique «se détériorer, non pas brusquement, mais progressivement». «Nous exigerons des examens toxicologiques et radiologiques», a-t-il affirmé.

En début d'année, Alexeï Navalny avait affirmé souffrir de symptômes grippaux et être privé d'un accès satisfaisant aux soins. Ses soutiens ont dénoncé une tentative du Kremlin de le «tuer» à petit feu.

Bête noire de Vladimir Poutine et opposant à l'offensive militaire en Ukraine, M. Navalny a été arrêté en Russie en janvier 2021, à son retour au pays après avoir subi un grave empoisonnement qu'il attribue au Kremlin. En mars de la même année, il a été condamné à neuf ans de prison en régime «sévère» pour des accusations d'«escroquerie» qu'il juge fictives. (ats/afp/svp)