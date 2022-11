💬 FM Sergey #Lavrov regarding fake news spread by Western media regarding his alleged "hospitalization" ahead of the G20 Summit:



I wish the Western journalists to be more honest than they are and write the truth a little more often.



📍 Bali, Indonesia pic.twitter.com/NNb26lUxLZ — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 14, 2022

It seems Lavrov has the latest Iphone with him at G20 summit. One wonders where he got it - Apple left Russia in the spring.



Where are all the Russian phones they said would substitute Iphones? pic.twitter.com/nllJ1GYYLQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 14, 2022

Après une journée d’interrogations quant à l’état de santé du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, que la presse disait hospitalisé pour des problèmes cardiaques, le mystère est levé. Il va bien, selon des informations relayées par Reuters Dans une vidéo capturée lundi par la porte-parole Maria Zakharova, et postée sur Telegram, l’on peut voir Lavrov, tranquillement installé à une table, en T-shirt et short, et arborant une Apple Watch au poignet, ainsi qu'un iPhone posé devant lui.Sur Twitter, les commentaires vont bon train, bien plus sur les questions tech, que sur son état de santé., a notamment ironisé le Conseiller au ministère ukrainien de l'Intérieur Anton Gerachtchenko.Quand à Sergueï Lavrov, s’adressant à la caméra, il affirme aller bien,, a encore déclaré Lavrov avec un sourire ironique.