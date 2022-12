Des visiteurs se tiennent à l'entrée du Centre PMC Wagner, associé à l'homme d'affaires et fondateur du groupe militaire privé Wagner, Evgueni Prigoschin, en novembre 2022. Image: AP

Le chef de Wagner recrute des soldats dans la prison d'un détenu très spécial

A la recherche de nouveaux soldats, la Russie tente de convaincre des prisonniers de rejoindre son armée. Cette fois-ci, Evgueni Prigoschin, le chef du groupe Wagner, s'est rendu dans le pénitencier de l'opposant au régime, Alexeï Navalny.

Evgueni Prigoschin, fondateur de la troupe de mercenaires Wagner et homme de confiance de Vladimir Poutine, aurait tenté de recruter des combattants dans la prison où est enfermé Alexeï Navalny.

C'est le célèbre opposant au Kremlin qui l'a raconté sur Twitter:

Le recrutement en échange de la liberté

Evgueni Prigoschin aurait appelé les détenus à devenir ses troupes d'assaut et leur aurait promis de les gracier tous dans six mois. Après cinq minutes de réflexion, 80 à 90 des détenus se sont inscrits et une deuxième vague de recrutement a eu lieu par la suite, selon Alexeï Navalny.

Alexeï Navalny. Image: Keystone

L'opposant n'a pas indiqué combien de personnes au total étaient prêtes à partir en guerre. Il n'a pas été possible de vérifier ces informations de manière indépendante.

Alexeï Navalny a clairement critiqué ce type de recrutement. Désormais, toute la population sait qu'il n'y a pas de loi, pas de tribunaux et pas de règles.

«En l'espace de 24 heures, les meurtriers et les voleurs sont libérés» Alexeï Navalny twitter

Tant les tribunaux que les enquêteurs et les services secrets russes sont impliqués dans ce processus. L'opposant ajoute:

«Les bases du droit sont détruites en Russie, tout ça pour éviter une défaite dans une guerre honteuse» twitter

On sait depuis longtemps que Evgueni Prigoschin recrute des détenus comme combattants. Récemment, des enregistrements vidéo des recrutements ont fait sensation en Russie. Les pays occidentaux ont sanctionné le proche de Poutine, né en 1961 dans l'ancienne Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Les Etats-Unis ont offert une récompense pour sa capture.

La fameuse troupe de mercenaires de Wagner aurait également participé à de nombreux crimes de guerre, notamment lors de la guerre en Syrie. Le groupe joue également un rôle de plus en plus important dans la guerre d'agression contre l'Ukraine.

Mi-novembre, le chef de Wagner a annoncé vouloir mettre en place des centres de formation et une position fortifiée à la frontière russo-ukrainienne.