Selon le Pentagone, l'armée russe recule et se retranche à Kiev, mais pourquoi?

L'armée russe a reculé plus de 30 km à l'est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, selon le Pentagone. Image: sda

Et pourtant, ce même Pentagone estimait encore mardi que les forces russes se trouvaient à 15 à 20 km du centre de la capitale.

L'armée russe a reculé plus de 30 km à l'est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, selon le Pentagone. Elle semble donner la priorité aux régions séparatistes pro-russes de Lougansk et Donetsk.

«Les Ukrainiens ont réussi à repousser les Russes à 55 km à l'est et au nord-est de Kiev. Nous commençons à constater qu'ils se retranchent et qu'ils établissent des positions défensives. Ce n'est pas qu'ils n'avancent pas, c'est qu'ils ne tentent pas d'avancer. Ils prennent des positions défensives». Un haut responsable du département de la défense américaine, ayant requis l'anonymat.

Les forces russes restent également bloquées à 10 km du centre de Chernihiv, au nord-est de Kiev, selon les estimations du Pentagone. Dans cette zone, «ils cèdent du terrain. Ils se déplacent dans la direction opposée, mais pas de beaucoup», a-t-il noté.

A Kharkiv (est), où les combats restent intenses, les forces russes sont encore à 15 à 20 km du centre-ville et elles font face à une résistance «très ferme» des Ukrainiens.

«Immobiliser les forces ukrainiennes»

Selon le responsable du ministère américain de la défense, l'armée russe semble donner désormais la priorité aux régions séparatistes pro-russes de Lougansk et Donetsk, dans l'est:

«Ils déploient beaucoup plus d'énergie dans la région de Lougansk/Donetsk, et notamment autour de Lougansk. Nous pensons qu'ils tentent d'immobiliser les forces ukrainiennes, qui sont déployées depuis 2014 le long de la ligne de front avec les zones séparatistes, afin qu'elles ne puissent pas être utilisées ailleurs».

Au sud, le Pentagone constate que la marine russe utilise le port de Berdyansk, sur la mer d'Azov, pour se ravitailler. Berdyansk est l'une des rares villes dont les forces russes ont réussi à prendre le contrôle, au 28e jour de leur offensive.

Enfin, le Pentagone ne constate aucun changement autour d'Odessa. Si plusieurs missiles ont été tirés en direction d'Odessa depuis des navires russes en début de semaine, cela ne s'est pas reproduit ni mardi ni mercredi, a précisé le responsable américain. (ats/jch)