Comment Poutine met en scène son «chien sanguinaire» en Ukraine

Promouvoir Kadyrov serait un «merveilleux instrument pour Poutine afin de se protéger contre d'éventuelles tentatives de coup d'Etat venant des cercles internes». Kadyrov n'aurait prêté allégeance qu'à Poutine personnellement, et non à l'appareil gouvernemental russe.

Sa promotion servirait de signal à d'autres pays et régions historiquement liés à la Russie pour leur montrer que la fidélité à Poutine est payante. Il s'agit également pour Poutine de promouvoir le modèle d'un gouvernement «fantoche», tel qu'il existe en Tchétchénie et qu'il espère établir en Ukraine. «La promotion de Kadyrov et l'estime ainsi exprimée doivent rendre le résultat de la guerre plus attractif pour d'éventuelles forces politiques», selon Miriam Katharina Hess.