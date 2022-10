«Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse» prévient Poutine

«Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible» depuis 1945. L'Occident, sans unité claire, n'est pas en mesure de diriger le monde, mais il essaye désespérément, et la plupart des peuples du monde ne peuvent l'accepter.»

Vladimir Poutine