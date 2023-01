Semer le chaos en Europe: le nouvel objectif de Poutine?

Des policiers bouclent la zone située à côté de l'ambassade des États-Unis à Madrid, en décembre 2022. Une enveloppe suspecte a été découverte, et une vague de colis explosifs sont envoyés dans la capitale. Image: keystone

Des espions russes aideraient à préparer des attentats en Europe

Le Mouvement Impérial Russe, un groupe d'extrême droite, serait à l'origine des colis piégés envoyés aux dirigeants espagnols. Un signal envoyé à l'Otan? Difficile encore à affirmer.

Les Renseignements militaires russe auraient ordonné à un groupe paramilitaire suprémaciste blanc (basé en Russie) l'envoi de lettres piégées en Espagne, en novembre 2022. Les cibles étaient, entre autres, le premier ministre Pedro Sánchez, la ministre de la Défense Margarita Robles et d'autres diplomates étrangers, selon une enquête du New York Times publiée lundi. Les attaques n'ont fait aucun mort.

Ils «testent le terrain»

Les journalistes du New York Times, relayés également par la presse espagnole, expliquent que les enquêteurs se concentrent et soupçonnent, depuis plusieurs semaines, le Mouvement Impérial Russe d'être à l'origine des attaques. L'Etat américain le désigne d'ailleurs comme organisation terroriste.

Ses membres, répartis dans toute l'Europe, auraient des liens avec les services de renseignements du Kremlin. Ils auraient également des centres d'entraînement militaire à Saint-Pétersbourg, ainsi que des attaches avec des organisations espagnoles d'extrême droite.

Selon les responsables américains cités dans l'enquête, les officiers russes à l'origine de ces attaques seraient en train de tester leurs membres, au cas où le conflit s'intensifierait. Ils travailleraient pour l'un des services de renseignements les plus agressifs de Moscou, et auraient déjà mené d'autres attaques, plus meurtrières. Leur existence n'est connue que depuis quelques années.

Un signal envoyé à l'Otan ?

Le New York Times explique que le but de ces actions avait également pour but de signaler à l'Europe que la Russie peut mener des attaques terroristes dans les pays de l'Otan, qui apportent leur aide à l'Ukraine.

Les responsables américains précisent,toutefois, qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de prouver le degré d'implication du Kremlin ni sa volonté de provoquer une réponse de la part l'Otan, au risque de voir le conflit s'embraser.

En effet, le groupe radical ne serait que partiellement aligné avec le gouvernement russe. Il aurait, d'ailleurs, critiqué l'incompétence des dirigeants russes dans la guerre en Ukraine et aurait même accusé Vladimir Poutine de corruption.

Les journalistes rappellent, tout de même, que le Mouvement Impérial Russe partage une bonne partie des objectifs de Moscou: saper les gouvernements occidentaux et semer le chaos en Europe.

«Utiliser le Mouvement Impérial Russe comme une force mandataire à certains moments est utile aux renseignements russes, notamment parce que cela rend plus difficile pour les pays rivaux d'attribuer des actions au gouvernement de Poutine» Edward Wong, Julian E. Barnes et Eric Schmitt. the new york times

Le renseignement américain et les responsables de la lutte antiterroriste ont désormais renforcé leur surveillance envers les membres du mouvement. (ag)