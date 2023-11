Deux otages relâchés en Colombie

Au total, 40% de ces enlèvements ont été commis par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui a signé un accord de paix en 2016, et 24% par des groupes paramilitaires d'extrême droite . (vz/ats)

En un peu plus d'un demi-siècle de conflit armé, plus de 50 000 Colombiens ont été victimes d'enlèvements, selon les chiffres de la Commission de la vérité.

Fin octobre, l'enlèvement médiatisé du père de l'international colombien et attaquant de Liverpool, Luiz Diaz était l'oeuvre de la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN) avec laquelle le gouvernement mène pourtant des pourparlers de paix. L'homme avait été libéré après douze jours de captivité dans la jungle,

Entre janvier et septembre, 245 enlèvements ont été enregistrés en Colombie, selon la police, soit une augmentation de plus de 70% par rapport à la même période en 2022 (142 cas).

D'après le communiqué de l'armée, les deux touristes ont été retrouvés «sains et saufs» et leurs familles ont été contactées.

