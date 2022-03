L'alerte au tsunami a été levée après un puissant séisme près de Fukushima

L'est du Japon a été secoué mercredi par un violent tremblement de terre ressenti jusqu'à Tokyo. L'Agence météorologique japonaise a émis une alerte au tsunami pour une grande partie de la côte nord-est.

Le nord-est du Japon a vécu, ce mercredi, un séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti jusqu'à Tokyo. Si cette unité de mesure n'a pas d'échelle maximum, un séisme entre 6 et 7 est considéré comme très destructeur, rappelle BFM TV.

Au moins deux personnes ont péri dans les départements de Fukushima et de Miyagi, dans le nord-est du pays, selon l'Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, et plus de 90 autres ont été blessées.

La secousse se serait produite à 23h36 (heure locale) en profondeur à 60 km de Fukushima, tristement célèbre pour avoir subi les ravages d'un tremblement de terre ayant endommagé sa centrale nucléaire en mars 2015. La magnitude était alors de 9,1 et le séisme avait été suivi d'un tsunami.

Cette agence a émis dans la foulée un avertissement pour des vagues d'un mètre de hauteur. Des vagues de 30 cm ont finalement été mesurées à Ishinomaki, dans le département de Miyagi, selon la JMA, qui avait appelé les habitants à rester à distance du front de mer. L'avertissement au tsunami a été complètement levé à 05h00 (21h00 en Suisse).

Le tremblement de terre, longuement et fortement ressenti y compris à Tokyo, a initialement privé d'électricité plus de deux millions de foyers dans le Kanto, la grande région englobant la capitale et ses départements voisins, selon l'opérateur Tokyo Electric Power (Tepco), mais le courant a été totalement rétabli dans cette zone quelques heures plus tard.

Le Japon, toujours hanté par le 11 mars 2011, avait observé une minute de silence vendredi dernier en mémoire de la catastrophe, qui avait fait plus de 18.500 morts et disparus et forcé plus de 165'000 personnes du département de Fukushima à évacuer leurs foyers à cause des émissions radioactives de la centrale endommagée, où les coeurs de trois réacteurs nucléaires avaient fondu.

Situé au carrefour de plusieurs grandes plaques tectoniques, le Japon est régulièrement touché par des tremblements de terre et a de strictes normes de construction pour que ses bâtiments soient capables de résister à de fortes secousses. (ats/jah/jch)