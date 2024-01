La neige complique le travail des secouristes. Keystone

Séisme au Japon: les morts sont 161, le nombre de disparus revu à la hausse

Le puissant séisme qui a ébranlé le centre du Japon le 1er janvier a fait au moins 161 morts, selon un nouveau décompte annoncé lundi matin par les autorités locales. Le nombre de disparus a été triplé.

Le bilan du séisme qui a frappé le Japon le 1er janvier ne cesse de s'alourdir. Les derniers chiffres publiés par les autorités locales font état de 161 morts et quelque 560 blessés. Le nombre des disparus a été revu en nette hausse lundi, triplant pour atteindre 323 personnes.

La majorité des disparus ont été signalés dans la ville de Wajima, l'un des endroits les plus frappés sur la péninsule de Noto, au bord de la mer du Japon.

Le séisme, suivi de centaines de répliques, a provoqué l'effondrement de bâtiments et de routes, et a aussi déclenché un tsunami, des vagues de plus d'un mètre de hauteur s'abattant sur la côte de la péninsule de Noto, une étroite bande de terre d'une centaine de kilomètres de long s'étirant dans la mer du Japon. La secousse a été ressentie jusqu'à Tokyo, à 300 kilomètres de distance.

Neige et glissements de terrain

Les milliers de secouristes venus de tout le Japon, qui continuent à explorer les décombres à la recherche de corps, doivent composer lundi avec la neige qui s'est abattue sur la péninsule de Noto, se déposant en couches de plus de 10 centimètres par endroits.

De nouveaux glissements de terrain dus aux précipitations sont à craindre et le verglas devrait encore compliquer la circulation sur les voies endommagées par le séisme, ont prévenu les autorités. (ats)