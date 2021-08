Une télé-réalité de dating façon «drague du 19e siècle» est en prépa

Les candidats devront s'affronter dans des épreuves qui sentent un peu comme chez papy et mamie pour décrocher le cœur de la belle.

Dans «Pride and Prejudice: An Experiment in Romance», les prétendants vont séduire une charmante donzelle en croisant le fer dans des épreuves old school. Pride and Prejudice, comme dans Orgueil et Préjugés, le livre de Jane Austen? Oui. Et comme dans le Bachelor? Oui, sauf que tout ce petit monde sera sapé en costumes d'époque et que ça se passera dans une pseudo Angleterre des années 1800.

Installés dans un château à la campagne, les gentlemen pourront ainsi emmener la demoiselle dans des …