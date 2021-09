Netflix sort un jeu de cartes sur le sexe 100% gratuit

International

La série tant attendue de Netflix, Sex Education, revient vendredi pour une saison 3 sur la plateforme et avec un cadeau pour ses fans. Pendant trois jours, ils peuvent gagner un jeu de cartes sur la sexualité.

Vous n'êtes pas encore calé sur le vaste sujet du sexe? Pas de souci! A l'occasion de la sortie de la troisième saison de Sex Education ce vendredi 17 septembre, Netflix a créé un jeu de cartes. Vous vous en doutez bien, ce n'est pas n'importe quel jeu de cartes.

Après le livret d’éducation sexuelle dévoilé lors du dernier come back, la firme combine, cette fois, divertissement et libération de la parole sur la sexualité. L'occasion d’en apprendre encore un peu plus sur le sujet, à l'image de la série qui parle de sexe, mais aussi de relations amoureuses et amicales, de l'adolescence et de la confiance en soi.

Parler de tout sans tabous

Grâce à des questions audacieuses, les joueurs peuvent «se confier sans retenue sur un fantasme inavouable, une pratique secrète ou encore un souvenir à oublier». Fini les tabous! Le but? «Délier les langues autour de l’amour, de la sexualité, de l’estime de soi et de l’empowerment» peut-on lire sur le site de le série.

Une vidéo présentant le projet 👇 Vidéo: YouTube/Netflix France

Dès vendredi et jusqu'au 19 septembre, 45 000 jeux seront disponibles gratuitement pour les fans. Pour les commander, il faudra se rendre sur le site sexeducation.fr à 17 heures précises. 15 000 jeux seront disponibles chaque jour.

Le jeu en question👇 Image: Netflix

Et si vous vous entrainiez ?

En attendant l'issu du tirage au sort, on vous propose un échauffement. Il y a une dizaine de jours, Maeva Ghennam, la star de la téléréalité Les Marseillais, avait créé la polémique sur la Toile en déclarant avoir pu «rajeunir son vagin», grâce à une opération de chirurgie esthétique. On avait alors déjà testé vos connaissances sur l'organe féminin. A refaire si ce n'est pas déjà fait 👇

