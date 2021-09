International

La série «Tiger King» revient pour une saison 2 sur Netflix



«Tiger King» revient pour une saison 2 (et ce sera encore plus fou)

On connaîtra la suite des aventures de «Joe Exotic» en 2022. La série documentaire, produite par Netflix, avaient captivé des millions de téléspectateurs cloîtrés à cause de la pandémie l'an dernier.

La saison 2 de la série documentaire Tiger King: Au royaume des fauves sera diffusée en 2022, a annoncé jeudi Netflix.

La série suivait les manigances et déboires de «Joe Exotic», un patron de zoo ouvertement homosexuel et haut en couleur régnant sur une ménagerie de félins, d'employés loufoques et d'amants fantasques. De son vrai nom Joe Maldonado-Passage, le «Roi des tigres» a été condamné à 22 années de prison pour tentative de meurtre et se trouve actuellement en détention.

Tiger King 2 sera «encore plus folle et chaotique»

La première saison de ses mésaventures avait été suivie par 64 millions de foyers dans le monde dans les quatre semaines qui avaient suivi sa sortie, en mars 2020.

Tiger King 2 sera «encore plus folle et chaotique», promet Netflix, avec une bande-annonce où l'on peut voir Joe passant un coup de téléphone depuis sa prison ainsi que Carole Baskin, protectrice des animaux que Joe avait tenté de faire éliminer.

«Phénomène culturel»

La saison 1 se concentrait sur l'intense rivalité entre Joe Exotic et Baskin, qui avait accusé durant des années l'excentrique homme d'affaires de maltraiter ses bêtes et s'était jurée de mettre son zoo en faillite. On y entendait également des rumeurs folles selon lesquelles Carole Baskin aurait fait manger son mari par les tigres. Cette dernière nie toute implication dans la disparition de son époux.

En mai, les autorités américaines ont procédé à la saisie de 68 fauves hébergés dans le zoo ayant appartenu à Joe Exotic, désormais dirigé par Jeffrey Lowe, ancien associé de Joe, et son épouse Lauren. Selon des documents judiciaires, les fauves n'étaient ni nourris, ni soignés, ni abrités de manière adéquate, si bien que trois grands félins de moins d'un an sont morts de malnutrition, et deux autres dans des conditions suspectes, depuis septembre 2020.

