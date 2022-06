La taille a son importance... surtout en matière de maladies graves

La taille a une influence sur la probabilité de contracter certaines maladies. Une étude de grande envergure confirme des conclusions antérieures et indique les maladies pour lesquelles les personnes de grande et de petite taille présentent les risques les plus élevés.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Lara Knuchel Suivez-moi

Etre grand a ses avantages. Comme lorsqu'il s'agit d'avoir une vue dégagée en plein concert. Toutefois, ces centimètres supplémentaires ont un prix et plus particulièrement pour la santé. C'est ce que confirme désormais une récente étude de grande envergure.

Selon le rapport de Plos Genetics publié le 2 juin 2022, le risque de souffrir de diverses maladies augmente avec la taille: des problèmes cardiaques comme la fibrillation auriculaire à la neuropathie périphérique ou encore un trouble du système nerveux. Mais les personnes de petite taille ne sont pas à l'abri. Elles présentent elles également des risques accrus pour certaines maladies.

Que dit l'étude?

Les personnes de grande taille, indépendamment de leur sexe, ont un risque plus élevé de développer un cancer. image: shutterstock

Les scientifiques savent depuis un certain temps déjà que les personnes de grande taille ont un risque plus élevé de développer un certain nombre de cancers ainsi que des maladies telles que les ruptures aortiques et les embolies pulmonaires.

En ce qui concerne le risque de cancer, des chercheurs de l'Université de Californie ont, par exemple, découvert en 2018 qu'il existait un lien clair avec la taille. Selon cette étude, le risque de ce type de maladie augmente d'environ 10% pour chaque tranche de dix centimètres de taille. L'hypothèse des auteurs est alors simple: chaque division cellulaire comporte un risque d'erreur et donc de cancer.

Comment l'étude a-t-elle été menée?

La taille est donc un facteur qui a déjà été associé à de nombreuses maladies courantes. Cependant, les scientifiques ont jusqu'à présent eu du mal à déterminer si la taille elle-même représentait un risque ou si des facteurs ayant un impact sur la taille (par exemple l'alimentation et le statut socio-économique) en étaient réellement responsables.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont tenté d'éliminer ces facteurs perturbateurs. Ils ont utilisé une méthodologie particulière: les facteurs génétiques prédisant une certaine taille ont été utilisés comme substituts de la taille elle-même afin d'identifier les liens avec diverses maladies.

L'équipe de l'Université du Colorado s'est appuyée sur une base de données de vétérans américains. Celle-ci contient à la fois des informations génétiques et des informations sur la santé. L'équipe dirigée par le médecin Sridharan Raghavan a donc pu analyser les informations concernant plus de 250 000 adultes pour plus de 1000 maladies et caractéristiques.

Qu'a révélé l'étude?

Etre de grande taille comporte des risques plus élevés pour les maladies ou affections suivantes:

Troubles du rythme cardiaque , fibrillation auriculaire;

, fibrillation auriculaire; Veines variqueuses;

Neuropathie périphérique causée par des lésions nerveuses aux extrémités;

aux extrémités; Infections de la peau et des os;

Ulcères de la jambe et du pied;

Asthme (uniquement chez les femmes).

La taille de ces deux joueurs a été particulièrement remarquée: Diego Schwartzman et John Isner ont joué ensemble en double. IMage: instagram/@johnrisner

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles pour les personnes de grande taille. Il a été prouvé que le risque de contracter les maladies suivantes est plus faible:

Maladies coronariennes (maladies des artères coronaires);

(maladies des artères coronaires); Hypertension artérielle;

Taux de cholestérol élevé.

Quelles sont les implications?

Les auteurs de l'étude indiquent que la taille pourrait être un facteur de risque non identifié à ce jour pour plusieurs maladies courantes chez les adultes. D'autres études seraient toutefois nécessaires pour clarifier certains de ces liens. En effet, même si l'on peut désormais identifier les risques de certaines maladies, la science reste dans le flou quant aux raisons exactes de ces risques.